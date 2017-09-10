Кандидат от ЛДПР лидирует на довыборах в Госдуму по Брянскому округу

Подсчет голосов на одном из избирательных участков в единый день голосования

Подсчет голосов на одном из избирательных участков в единый день голосования

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Кандидат от ЛДПР Борис Пайкин лидирует на дополнительных выборах депутата Госдумы седьмого созыва по Брянскому округу с более чем половиной голосов избирателей после подсчёта 25,12% протоколов участковых избиркомов об итогах голосования.

Согласно данным ГАС "Выборы" результат Пайкина на момент подсчета четверти протоколов УИК оставляет 56,1% голосов избирателей. Ближе остальных к его результату пока приближаются кандидат от Партии роста Сергей Горелов (9,13%) и кандидат от КПРФ Александр Куприянов (9,09%).