ЦИК хочет провести круглый стол с экспертами по итогам дня голосования

Единый день голосования в России (101)

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова (в центре) в Центральной избирательной комиссии в единый день голосования

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова (в центре) в Центральной избирательной комиссии в единый день голосования

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ЦИК России планирует 27-28 сентября провести круглый стол с экспертами, в ходе которого обсудить итоги единого дня голосования, успешность применения новаций избирательного законодательства, корректировку муниципального фильтра и возможность "реинкарнации" общественного наблюдения, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Мы намереваемся 27-28 сентября собрать широкий круглый стол с привлечением всех заинтересованных экспертов и от партий, и от общественных организаций для обсуждения - первое - итогов выборов со всеми плюсами и минусами", - сказала Памфилова в ходе работы информационного центра.

Она отметила, что ещё одним вопросом должно стать обсуждение успешности технических новаций, голосования без открепительных, "чтобы посмотреть, где мы хорошо сработали, где не очень, где надо что-то корректировать, в том числе до президентских выборов вносить какие-то поправки".

Памфилова уточнила, что по итогам обсуждения определённые наработки будут представлены в рабочую группу по совершенствованию законодательства при администрации президента.

"В том числе планируется обсудить позиции по муниципальному фильтру и целый ряд других наиболее горячих прибоем,.. в том числе вопрос, о скажем так, реинкарнации - может, в ином качестве, общественного наблюдения", - добавила глава ЦИК.