ЦИК хочет провести круглый стол с экспертами по итогам дня голосования

22:0010.09.2017
(обновлено: 22:08 10.09.2017)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ЦИК России планирует 27-28 сентября провести круглый стол с экспертами, в ходе которого обсудить итоги единого дня голосования, успешность применения новаций избирательного законодательства, корректировку муниципального фильтра и возможность "реинкарнации" общественного наблюдения, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Мы намереваемся 27-28 сентября собрать широкий круглый стол с привлечением всех заинтересованных экспертов и от партий, и от общественных организаций для обсуждения - первое - итогов выборов со всеми плюсами и минусами", - сказала Памфилова в ходе работы информационного центра.
Она отметила, что ещё одним вопросом должно стать обсуждение успешности технических новаций, голосования без открепительных, "чтобы посмотреть, где мы хорошо сработали, где не очень, где надо что-то корректировать, в том числе до президентских выборов вносить какие-то поправки".
Памфилова уточнила, что по итогам обсуждения определённые наработки будут представлены в рабочую группу по совершенствованию законодательства при администрации президента.
В 82 регионах России в единый день голосования 10 сентября проходят выборы разного уровня.
Всего в этот день пройдет порядка шести тысяч избирательных кампаний. Как заявили в ЦИК, зарегистрировано около 88 тысяч кандидатов, за которых могут отдать свои голоса свыше 45 миллионов потенциальных избирателей.
В 16 регионах в этот день россиянам предстоит избрать губернаторов.
В шести субъектах федерации выбирают депутатов заксобраний. В Москве и других регионах проходят муниципальные выборы.
Губернатора впервые избирают и в Севастополе, где на этот пост претендует, в том числе, и врио главы региона Дмитрий Овсянников.
В Карелии на пост губернатора претендует врио главы региона Артур Парфенчиков.
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, который баллотируется на пост главы региона, проголосовал на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге.
В Калининграде за пост губернатора борются пять кандидатов, включая главу области Антона Алиханова.
На избирательных участках в разных регионах присутствуют 11 иностранных экспертов из США и Евросоюза. Они не обладают статусом наблюдателей, однако являются приглашенными гостями и партнерами, отметили в ЦИК.
Глава ЦИК Элла Памфилова призвала избирателей и наблюдателей не лениться, а приходить голосовать и контролировать ход выборов.
Более 220 тысяч человек в 20 регионах России подали заявления, чтобы проголосовать вне места регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения.
Для граждан, которые не могут прийти на избирательный участок, организовано голосование на дому.
Общественный порядок в единый день голосования обеспечивают свыше шести тысяч сотрудников Росгвардии.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отдал свой голос на избирательном участке №142 в Москве.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, проголосовал на избирательном участке в 814-й школе Москвы.
Перед единым днем голосования на горячую линию Центризбиркома поступило семь сообщений о нарушении дня тишины, сообщили в ЦИК.
"В том числе планируется обсудить позиции по муниципальному фильтру и целый ряд других наиболее горячих прибоем,.. в том числе вопрос, о скажем так, реинкарнации - может, в ином качестве, общественного наблюдения", - добавила глава ЦИК.
Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования
10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах федерации выбирают глав исполнительной власти, в шести - региональные парламенты.