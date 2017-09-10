Иностранные наблюдатели рассказали о ходе выборов в Рязанской области

Единый день голосования в России (63)

Избиратель кидает бюллетень в урну в единый день голосования. 10 сентября 2017

Избиратель кидает бюллетень в урну в единый день голосования. 10 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Международные наблюдатели, работающие на избирательных участках в Рязанской области, заявили РИА Новости, что не зарегистрировали каких-либо нарушений.

"Насколько мы видели, никаких нарушений или жалоб со стороны избирателей или кандидатов не было", - сказала в беседе с РИА Новости представительница Франции Мария Родригес-МакКейн.

"Процесс очень хорошо организован. Очень хорошо работает информирование избирателей", - добавила она.

Еще один наблюдатель из Франции Бернар Оуэн рассказал о посещении различных избирательных участков - по его словам, "все идет хорошо". Он также высоко оценил новую систему, по которой граждане РФ могут голосовать не по адресу регистрации, а по фактическому месту нахождения.

"Эта система дает избирателям еще одну возможность – голосовать с меньшими административными усилиями, если угодно, не по месту жительства. И это работает. Я могу сказать, что вы должны быть очень горды тем, что в России делают то, чего раньше не было", - заявил Оуэн.

В Рязанской области в воскресенье выбирают, в частности, губернатора региона. На этот пост претендуют пять кандидатов: врио главы региона Николай Любимов ("Единая Россия"), Александра Перехватова ("Партия роста"), Сергей Пупков от "Справедливой России", Александр Шерин от ЛДПР и Владимир Федоткин от КПРФ.

За проведением единого дня голосования следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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