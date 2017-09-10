Иностранные наблюдатели рассказали о ходе выборов в Рязанской области

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Международные наблюдатели, работающие на избирательных участках в Рязанской области, заявили РИА Новости, что не зарегистрировали каких-либо нарушений.
"Насколько мы видели, никаких нарушений или жалоб со стороны избирателей или кандидатов не было", - сказала в беседе с РИА Новости представительница Франции Мария Родригес-МакКейн.
"Процесс очень хорошо организован. Очень хорошо работает информирование избирателей", - добавила она.
Еще один наблюдатель из Франции Бернар Оуэн рассказал о посещении различных избирательных участков - по его словам, "все идет хорошо". Он также высоко оценил новую систему, по которой граждане РФ могут голосовать не по адресу регистрации, а по фактическому месту нахождения.
"Эта система дает избирателям еще одну возможность – голосовать с меньшими административными усилиями, если угодно, не по месту жительства. И это работает. Я могу сказать, что вы должны быть очень горды тем, что в России делают то, чего раньше не было", - заявил Оуэн.
В 82 регионах России в единый день голосования 10 сентября проходят выборы разного уровня.
Всего в этот день пройдет порядка шести тысяч избирательных кампаний. Как заявили в ЦИК, зарегистрировано около 88 тысяч кандидатов, за которых могут отдать свои голоса свыше 45 миллионов потенциальных избирателей.
В 16 регионах в этот день россиянам предстоит избрать губернаторов.
В шести субъектах федерации выбирают депутатов заксобраний. В Москве и других регионах проходят муниципальные выборы.
Губернатора впервые избирают и в Севастополе, где на этот пост претендует, в том числе, и врио главы региона Дмитрий Овсянников.
В Карелии на пост губернатора претендует врио главы региона Артур Парфенчиков.
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, который баллотируется на пост главы региона, проголосовал на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге.
В Калининграде за пост губернатора борются пять кандидатов, включая главу области Антона Алиханова.
На избирательных участках в разных регионах присутствуют 11 иностранных экспертов из США и Евросоюза. Они не обладают статусом наблюдателей, однако являются приглашенными гостями и партнерами, отметили в ЦИК.
Глава ЦИК Элла Памфилова призвала избирателей и наблюдателей не лениться, а приходить голосовать и контролировать ход выборов.
Более 220 тысяч человек в 20 регионах России подали заявления, чтобы проголосовать вне места регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения.
Для граждан, которые не могут прийти на избирательный участок, организовано голосование на дому.
Общественный порядок в единый день голосования обеспечивают свыше шести тысяч сотрудников Росгвардии.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отдал свой голос на избирательном участке №142 в Москве.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, проголосовал на избирательном участке в 814-й школе Москвы.
Перед единым днем голосования на горячую линию Центризбиркома поступило семь сообщений о нарушении дня тишины, сообщили в ЦИК.
В Рязанской области в воскресенье выбирают, в частности, губернатора региона. На этот пост претендуют пять кандидатов: врио главы региона Николай Любимов ("Единая Россия"), Александра Перехватова ("Партия роста"), Сергей Пупков от "Справедливой России", Александр Шерин от ЛДПР и Владимир Федоткин от КПРФ.
За проведением единого дня голосования следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>