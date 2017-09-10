Рязанский избирком из девяти поступивших жалоб признал обоснованной одну

Единый день голосования в России (54)

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Рязанской области из девяти поступивших жалоб на нарушения во время выборов после рассмотрения признала обоснованной только одну, нарушение уже устранено, сообщили в региональном избиркоме.

"У нас поступило на сегодняшний день 9 жалоб, из них три по дню тишины. Мы все эти жалобы рассмотрели. Каких-либо обоснованных, по нашему усмотрению, была только одна, которую мы направили в территориальную избирательную комиссию, потом в участковую избирательную комиссию", - сказал представитель избиркома Рязанской области во время прямого включения в информационном центре ЦИК России.

"Она касалась конфигурации расположения наблюдателей на одном избирательном участке, что не позволяло четко фиксировать голосование в урну. Это исправлено", - добавил он.

Выборы разного уровня проходят в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах выбирают глав регионов, в шести предстоит избрать региональные парламенты. На этот день назначены и дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва в двух одномандатных округах — Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском.

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Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>