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Политика

Явка на выборах в Москве превысила 3,5%

Сюжет:
Единый день голосования в России (41)
14:3810.09.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкИзбиратели в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Явка на муниципальных выборах в Москве на 12.00 составила 3,6%; депутаты Государственного Совета – Хасэ Адыгеи избрали главой республики Мурата Кумпилова, ранее занимавшего пост и.о. руководителя республики.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Жириновский и Зюганов проголосовали на муниципальных выборах в Москве
Выборы разного уровня проходят в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах будут выбирать глав регионов, в шести предстоит избрать региональные парламенты.

Качество жизни москвичей

Явка на муниципальных выборах в российской столице на 12.00 составила 3,6%, заявил на пресс-конференции председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Явка по городу на 12.00 утра составляет 3,6%", — сказал он. Наиболее активно на это время голосуют в Восточном районе Москвы, Троицке и Арбате.

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье днем принял участие в голосовании на избирательном участке №90 – по месту регистрации в Пресненском районе столицы. "Сегодня выборы местного самоуправления Москвы – выборы в районные советы. Это очень важный орган, который контролирует работу управляющих компаний, районных управ, поликлиник, школ и активно участвует в благоустройстве своих районов", – сказал Собянин журналистам.

За проведением единого дня голосования следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Он подчеркнул, что от того, как будут сформированы органы местного самоуправления, во многом зависит качество жизни горожан.

Средняя явка по Московской области, где в единый день голосования проходит 81 избирательная кампания в органы местного самоуправления, на 12.00 часов составила почти 7,5%, сообщила журналистам глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова. "Общая явка на 12.00 — 7,44%, в Подмосковье на избирательные участки пришли 108121 человек", — сказала Коновалова.

Она отметила, что в лидерах Раменский муниципальный район, где на выборах главы поселения Никоновское явка составила 26,33%. По данным Мособлизбиркома, к полудню 1674 человека проголосовали вне избирательный участков, нарушений не зафиксировано.

Выборы глав регионов России
Выборы глав регионов России 2017

Врио Адыгеи поддержали единогласно

На XV сессии Государственного Совета-Хасэ Адыгеи, которая состоялась в единый день голосования, депутаты рассмотрели три кандидатуры для избрания на должность главы региона, ранее предложенные президентом Владимиром Путиным: и.о. руководителя республики Мурата Кумпилова, председателя Комитета Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александра Лободу и гендиректора Открытого акционерного общества "ЗАРЕМ" Шамсудина Пшизова.

Мурат Кумпилов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Новый глава Адыгеи: от работы в казначействе до руководства республикой
Все три кандидата представили вниманию депутатов основные направления своей будущей работы. Врио главы республики Кумпилов в своем выступлении сделал акцент на сфере здравоохранения, демографии, выразил намерение продолжать создание спортивной инфраструктуры, развивать сферу культуры, улучшать инвестиционный климат в регионе. Кроме того, политик подчеркнул необходимость более тесного контакта в своей работе с федеральным центром, парламентом, а также с гражданским обществом и населением.

После выступления кандидатов слово взяли руководители фракций "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР в Адыгее, единогласно выразив мнение, что кандидатура Кумпилова станет наиболее подходящей на пост главы республики. В результате тайного голосования все 48 депутатов парламента республики проголосовали за Мурата Кумпилова. Ожидается, что инаугурация руководителя республики пройдет в этот же день.

Кумпилов занимал пост врио главы Адыгеи с января текущего года. Президент России Владимир Путин назначил его на должность руководителя республики в связи с истечением срока полномочий Аслана Тхакушинова. Ранее Кумпилов занимал должность председателя парламента Адыгеи.

Громкая музыка на участке

В ходе губернаторских выборов в Новгородской области серьезных нарушений не зарегистрировано, сообщила журналистам глава избирательной комиссии Новгородской области Татьяна Лебедева. "Поступило одно обращение от жителей Великого Новгорода, от тех, кто живет рядом с гимназией №3, что громко звучит музыка на участке, это уже устранили. Другой информации о нарушениях не поступало", — сказала Лебедева.

Она напомнила, что все 543 избирательных участка открыты своевременно, на 12 часов дня в целом проголосовали 10,18% от общего числа избирателей, всего 51 288 человек. "Это немного меньше, в 2012 году было 14,58%, но хорошая погода располагает, и люди еще пойдут на избирательные участки", — сказала Лебедева.

Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Макс Ветров
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Единый день голосования в России

Явка на выборах губернатора Кировской области на 12.00 мск составила 13,6%, что несколько ниже, чем на предыдущих губернаторских выборах в 2014 году. "Явка на 12.00 мск составляет 13,6%, проголосовали 146,14 тысячи избирателей", — сообщил представитель облизбиркома. По его информации, данные о каких-либо нарушениях при проведении выборов в облизбирком не поступали. На выборах губернатора Кировской области в 2014 году явка избирателей на 12.00 составляла 15,48%.

В Ярославской области, где выбирают губернатора региона и депутатов муниципалитета Ярославля, явка на 12.00 мск составила 12,13%. Выборы главы региона в последний раз проводились в 2003 году. Если сравнивать с явкой на парламентских выборах в 2016 году, то на 12.00 мск в регионе тогда проголосовали 13,23% избирателей.

Явка на выборы губернатора Севастополя на полдень составила 15,06% или 47,4 тысячи избирателей, сообщил глава городской избирательной комиссии Александр Петухов.

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава ЦИК призвала россиян активно голосовать на выборах

На выборах губернатора Пермского края по данным на 14.00 местного времени (12.00 мск) явка составила 22,96% (более 455 тысяч человек), сообщил РИА Новости в воскресенье представитель избиркома региона. Он добавил, что на выборах в прошлом году на 15.00 местного времени (13.00 мск) явка была ровно на 1% ниже – 21,96%. Отчетного времени в 14.00 в прошлом году не было. В 2016 году пермяки выбирали депутатов Госдумы, Заксобрания и гордумы. Собеседник агентства добавил, что информации о нарушениях ни в избирком, ни в полицию не поступало.

В Калининградской области в единый день голосования проходят досрочные выборы губернатора. По состоянию на 12.00 местного времени (13.00 мск) проголосовали 14,38% избирателей или 114006 человек. Всего в списки избирателей внесены 792 тысячи человек. На прошлых губернаторских выборах в 2015 году на это же время явка избирателей на выборах губернатора составила 14,82%.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Антон Алиханов проголосовал по месту жительства, на избирательном участке, организованном в одной из калининградских школ. "Главная возможность проявить свою гражданскую позицию. Я всегда ходил на выборы. Не пропустил ни одни выборы с моего 18-летия. Это долг", — сказал после голосования Алиханов.

Кроме того, в Калининградской области было зафиксировано первое нарушение. "Поступила информация от УМВД по Калининградской области о задержании сотрудниками полиции на избирательном участке наблюдателя от ЛДПР, который находился в состоянии алкогольного опьянения", — сказала журналистам председатель областной избирательной комиссии Инесса Винярская. Она отметила, что настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и 319 УК РФ (оскорбление представителей власти).

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в Центральной избирательной комиссии в единый день голосования. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В Белгородской области, где в единый день голосования проходят выборы главы региона, довыборы в областную думу, а также выборы депутатов Губкинского и Старооскольского городских округов, к полудню проголосовали 23,86% избирателей, что несколько выше, чем на губернаторских выборах пятилетней давности. Тогда к этому моменту на участки явилось 20,40%. На выборах в Госдуму в 2016 году к полудню проголосовало уже 24,48% избирателей.

По данным Облизбиркома, активнее всего голосуют избиратели Красненского района, где к этому часу на участки пришли 45,82% избирателей. Наименее активны избиратели Старооскольского городского округа, где также выбирают депутатов городского совета. Здесь на выборах главы Белгородской области проголосовали 11,65% имеющих право голоса.

Под взором СПЧ

В Белгородскую область также прибыли представители Совета по правам человека при президенте РФ. Они будут наблюдать за ходом голосования и помогать избирательным комиссиям в случае необходимости, сообщила журналистам представитель СПЧ Мария Большакова.

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Омске. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Она рассказала, что в регионе создана региональная мониторинговая группа по выборам, в которую кроме Большаковой вошли член президентского СПЧ Раиса Лукутцова, представитель уполномоченного по правам человека в РФ Олег Попов, уполномоченный по правам человека в Белгородской области Александр Панин, представители региональной Общественной палаты.

"У нас стоит задача помочь при необходимости избирательным комиссиям в случае возникновения конфликтных ситуаций, жалоб, посмотреть, как работают избирательные комиссии на местах. Мы поедем в Прохоровку, в районы Белгородской области, побываем на нескольких участках в Белгороде. По результатам нашего посещения избирательных участков, по результатам общения после завершения голосования с представителями политических партий, от которых баллотируются кандидаты, мы напишем доклад в нашу мониторинговую группу при Совете по правам человека", — сказала Большакова.

Она сообщила, что результаты будет рассматриваться на президиуме Совета по правам человека. Большакова отметила, что представители президентского СПЧ выехали не только в Белгородскую область, но и в другие регионы РФ.

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Политика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Михайлов
Доказательство тому, что народ не верит в выборы. Давайте дальше - ЕР где ещё нет? Интересно сколько они ещё будут упиваться своей властью. Кто нибудь видел чиновника не поддерживающего партию власти? И пофиг какой он управленец - зато он ЕР душой и телом поддерживает. Как же это всё достало...
14:54
10.09.2017
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