В Адыгее избрали нового главу республики

МАЙКОП, 10 сен — РИА Новости, Светлана Берило. Депутаты Государственного Совета — Хасэ Адыгеи в воскресенье единогласно избрали главой республики Мурата Кумпилова, ранее занимавшего пост исполняющего обязанности руководителя республики.

На XV сессии Государственного Совета — Хасэ Адыгеи, которая состоялась в единый день голосования, депутаты рассмотрели три кандидатуры для избрания на должность главы региона, ранее предложенные президентом Владимиром Путиным: врио главы Республики Адыгеи Мурата Кумпилова, председателя комитета Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александра Лободу и гендиректора Открытого акционерного общества "ЗАРЕМ" Шамсудина Пшизова.

Все три кандидата представили вниманию депутатов основные направления своей будущей работы. Кумпилов сделал акцент на сфере здравоохранения, демографии, выразил намерение продолжать создание спортивной инфраструктуры, развивать сферу культуры, улучшать инвестиционный климат в регионе. Кроме того, политик подчеркнул необходимость более тесного контакта в своей работе с федеральным центром, парламентом, а также с гражданским обществом и населением.

Председатель комитета Хасэ Лобода в своем докладе подробнее остановился на малом бизнесе и усилении работы с предпринимателями. Гендиректор ОАО "ЗАРЕМ" Пшизов, представляя основные положения своей программы, подчеркнул необходимость работы над безопасной и комфортной средой проживания для населения республики; по мнению докладчика, для этого важно развивать быстрыми темпами экономику региона.

После выступления кандидатов слово взяли руководители фракций "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР в Адыгее, единогласно выразив мнение, что кандидатура Кумпилова наиболее подходящая на пост главы республики. В результате во время тайного голосования за него проголосовали все 48 депутатов республиканского парламента.

Ожидается, что инаугурация руководителя республики пройдет в этот же день.

Кумпилов занимал пост врио главы Адыгеи с января текущего года. Президент назначил его на должность руководителя республики в связи с истечением срока полномочий Аслана Тхакушинова. Ранее Кумпилов возглавлял парламент Адыгеи.