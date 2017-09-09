Собянин уволил главу управы Ново-Переделкино за "грубейшие нарушения"

Подсчет голосов на одном из избирательных участков в единый день голосования

Подсчет голосов на одном из избирательных участков в единый день голосования

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заменил всех председателей участковых избирательных комиссий (УИК) и снял с должностей главу и замглавы района Ново-Переделкино. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Заменены все председатели избирательных участковых комиссий в районе Ново-Переделкино — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 9 сентября 2017 г.

По словам мэра, чиновники уволены "за грубейшие нарушения". Он также подчеркнул, что вскоре ими займется прокуратура.

"Стараемся проводить максимально честные выборы. Но, видимо, не всем это нравится", — отметил Собянин.

Пост главы управы Ново-Переделкино с 2015 года занимал Юрий Носенко. У него в подчинении находилось три заместителя: Олег Илларионов, Татьяна Гусева и Светлана Антонова.

"Вознаграждение" в конверте

Ранее в сети появился ролик, на котором предположительно замглавы управы Ново-Переделкино Светлана Антонова передавала представителям районных избирательных комиссий конверты, в которых, по ее словам, находилось "вознаграждение". Она также разъясняла сотрудникам УИК, как следует действовать для того, чтобы повлиять на исход голосования.

Запись, сделанная на скрытую камеру, была опубликована в соцсетях и вызвала возмущение у местных жителей.

Единый день голосования

В 82 из 85 регионов России в воскресенье пройдут выборы разного уровня. В 16 субъектах федерации планируется избрать губернаторов, в шести, в том числе в Москве, пройдут выборы в местные парламенты.

Ранее ЦИК сообщил, что автоматизированные системы подсчета голосов полностью готовы к работе, а за самой процедурой в единый день голосования будут наблюдать эксперты из 12 стран.