ЦИК прокомментировал предложение о переносе муниципальных выборов в Москве

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. ЦИК России в ответ на предложение некоторых общественных организаций о переносе на неделю муниципальных выборов в Москве заявил, что не является организующей выборы комиссией и не уполномочен принять такое решение, сообщает сайт Центризбиркома в субботу.

Поводом для заявления ЦИК стала, как отмечено в сообщении, появившаяся накануне в СМИ информация о предложении некоторых общественных организаций перенести дату проведения выборов в Москве на неделю позже.

"Сообщаем, что 10 сентября 2017 года в Москве состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. ЦИК России не является избирательной комиссией, организующей муниципальные выборы, и не является органом, уполномоченным перенести назначенные на 10 сентября выборы", — говорится в сообщении ЦИК.

В ведомстве пояснили, что эти выборы, в соответствии с московским законодательством, назначаются представительными органами местного самоуправления.

"Кроме того, понятие "перенос выборов" не содержится в избирательном законодательстве. В то же время лица, полагающие, что их избирательные права нарушены, вправе обратиться в суд с заявлением об отмене решения о назначении выборов", — уточнили в Центризбиркоме.

При этом в ведомстве, что ЦИК следит за ходом подготовки к выборам разных уровней и обращает внимание избиркомов на выявленные недостатки, не выходя за рамки своей компетенции.