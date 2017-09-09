Источник сообщил о готовящейся встрече замглавы МИД с американским коллегой

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и замгоссекретаря США Томас Шеннон встретятся 11-12 сентября в Хельсинки, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.

"Встреча запланирована на 11-12 сентября в Хельсинки", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить информацию СМИ о возможности встречи Рябкова и Шеннона на следующей неделе.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что формат "Рябков — Шеннон" будет сохранен, свои встречи они посвятят вопросам двусторонней повестки дня России и США.