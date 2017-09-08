Если бы выборы прошли сейчас, их бы выиграл Путин, выяснили социологи

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Две три россиян отдали бы свои голоса за действующего президента РФ Владимира Путина, если бы выборы главы государства состоялись в это воскресенье; с большим отрывом в тройку лидеров также попали лидеры ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов, свидетельствуют результаты исследования фонда "Общественное мнение".

Данные опроса показали, что 66% россиян проголосовали бы за Путина, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Эти показатели остаются в диапазоне 60-74% уже более трех лет — в 2015 году аналогичным образом ответили 74% респондентов, в 2014 году — 64%.

На втором месте после Путина в ответах респондентов — лидер ЛДПР Владимир Жириновский, за него готовы отдать свои голоса 8% опрошенных, за лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который занял третью строчку, — 4%. По одному проценту набрали также лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и миллиардер Михаил Прохоров. Такое же количество участников опроса проголосовали бы за "другого политика".

При этом 9% заявили, что не пришли бы на выборы, столько же затруднились дать ответ, а 2% сказали, что испортили бы бюллетень.

Опрос проводился 2-3 сентября в 207 населенных пунктах 73 субъектов РФ среди трех тысяч респондентов.

Президентские выборы пройдут в России в 2018 году. О своих амбициях выдвигаться на президентский пост уже заявили некоторые политики, включая лидера ЛДПР Владимира Жириновского и Григория Явлинского от партии "Яблоко". "Справедливая Россия" и КПРФ сообщили, что решат этот вопрос на своих съездах.

В начале августа Путин, отвечая на очередной вопрос о выдвижении своей кандидатуры на пост президента в 2018 году, сказал, что подумает. Во вторник глава государства сообщил журналистам причины, по которым пока не озвучивает своих намерений. Президент отметил, что "у нас как только предвыборную кампанию объявляют, сразу все перестают работать, это я знаю не понаслышке".