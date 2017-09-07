"Попал в плохую компанию": Путин оценил работу Тиллерсона

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Владимир Путин предположил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон попал в "плохую компанию". Именно этим российский лидер объяснил текущую политику главы госдепа, которого ранее наградили российским орденом Дружбы.

"Надеюсь, что ветер сотрудничества, дружбы и взаимодействия выведет его на правильный путь в конечном итоге", — сказал российский лидер, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

Путин напомнил, что недавно подписал указ о награждении орденом Дружбы вице-премьера китайского правительства.

"По поводу наград имейте в виду, что у нас не последний орден. Я обращаю ваше внимание", — добавил российский лидер.

Возможная отставка

Рекс Тиллерсон занял должность госсекретаря США в феврале. На этом посту он сменил демократа Джона Керри, который руководил внешней политикой в администрации Барака Обамы.

При этом в последнее время появились слухи о том, что Тиллерсон может в ближайшее время покинуть свой пост. Так, в конце июля CNN сообщил, что он может досрочно уйти в отставку из-за разногласий с Дональдом Трампом. Источники, близкие к окружению главы госдепа, отмечают, что противоречия возникли по вопросам отношений с Ираном и кадровой политики внутри госдепартамента.

Телеканал отмечал, что перед своим уходом Тиллерсон хочет провести реорганизацию в госдепе. По его мнению, в ведомстве нет дисциплины, а сотрудники дипломатического ведомства уклоняются от принятия решений.

"Война" госдепа с Белым домом

СМИ и раньше сообщали о непростых отношениях, которые сложились между Белым домом и госдепом. Так, в конце июля Washington Free Beacon сообщило, что между двумя органами власти идет "открытая война".

Как сообщили источники издания, сейчас госдеп находится в состоянии "массовых функциональных нарушений": высокопоставленные служащие, работающие под началом Рекса Тиллерсона, игнорируют директивы Белого дома по вопросам кадрового обеспечения и политики.

Издание сообщает, что Тиллерсон должен был провести чистку в рядах сотрудников госдепа, но он оставил половину из них на местах и спрятал другую половину на влиятельных позициях.

"Это кадровые сотрудники, которые призваны помешать Трампу изменить то, что они сделали", — добавил источник издания.

Первого сентября издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что недовольство Дональда Трампа работой госсекретаря растет. В основном, противоречия касаются военного присутствия в Афганистане и экономической блокадой Катара и Кубы. Позднее в госдепе опровергли эту информацию.

ExxonMobil и орден Дружбы

В среду издание Foreign Policy со ссылкой на правительственные источники назвало имя возможного преемника Тиллерсона. Им может стать постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Деловая карьера Рекса Тиллерсона с самого начала была связана с нефтяной корпорацией ExxonMobil. В конце 1990-х — начале 2000-х он представлял интересы компании в республиках бывшего СССР, и именно тогда познакомился с Владимиром Путиным.

После подписания в 2011 году соглашения между ExxonMobil и "Роснефтью" о совместной разработке месторождений на арктическом шельфе и в Сибири его пригласили в Кремль для вручения Ордена Дружбы за большой вклад в развитие и укрепление сотрудничества с Российской Федерацией.