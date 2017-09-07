Япония призвала Россию "поставить точку" и заключить мирный договор

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает ненормальной ситуацию, при которой у Москвы и Токио нет мирного договора, и призывает президента РФ Владимира Путина это исправить.
"Владимир, давай мы вдвоем выполним эту обязанность. Преодолеем все трудности, оставим молодым людям следующего поколения мир, в котором два государства, Япония и Россия, в полной мере раскроют свой потенциал", — сказал Абэ, обращаясь к Путину.
Токио связывает заключение мирного договора с решением территориальной проблемы: Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.