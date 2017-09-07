Япония призвала Россию "поставить точку" и заключить мирный договор

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает ненормальной ситуацию, при которой у Москвы и Токио нет мирного договора, и призывает президента РФ Владимира Путина это исправить.

"Всего лишь за один этот год между Японией и Россией начали движение многие вещи, которые мы не могли сделать в течение последних 70 лет. И если продолжать шаги еще один год, а затем еще один год, то мы увидим впереди блестящее будущее японо-российских отношений, раскрывших в полной мере имеющийся потенциал. Именно ради этого мы обязаны поставить точку в такой ненормальной ситуации, когда у нас до сих пор нет мирного договора", — сказал Абэ, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Владимир, давай мы вдвоем выполним эту обязанность. Преодолеем все трудности, оставим молодым людям следующего поколения мир, в котором два государства, Япония и Россия, в полной мере раскроют свой потенциал", — сказал Абэ, обращаясь к Путину.

Токио связывает заключение мирного договора с решением территориальной проблемы: Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.