Моргулов: у Путина и Трампа не запланирована встреча на саммите АТЭС

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Планов по встрече президентов РФ Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС, который пройдет в конце года во Вьетнаме, пока нет, до него еще много времени, заявил в кулуарах ВЭФ замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"До саммита еще много времени. Сейчас таких планов нет, пока рано об этом говорить", — сказал Моргулов журналистам.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.