Депутат позитивно оценил переговоры между лидерами России и Южной Кореи

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Переговоры лидеров России и Южной Кореи Владимира Путина и Мун Чже Ина воспринимаются в позитивном ключе, взаимопонимания между двумя странами стало больше, в том числе по такому чувствительному вопросу, как северокорейская ядерная проблема, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий.
"Конечно, эти переговоры воспринимаются в позитивном ключе. После встречи двух президентов взаимопонимания между Москвой и Сеулом стало больше, в том числе по такому чувствительному досье как северокорейская ядерная проблема", — сказал Слуцкий.
Парламентарий считает важным, что была услышана позиция России о непризнании самопровозглашенного ядерного статуса КНДР. "Но мы считаем военный сценарий разрешения ситуации вокруг КНДР тупиковым", — добавил он.
Ситуация вокруг КНДР находится в центре внимания мирового сообщества из-за продолжающихся в этой стране ядерных испытаний. Пхеньян 3 сентября заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Неделю назад эта страна провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В настоящее время в СБ ООН обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против КНДР.