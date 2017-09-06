Депутат позитивно оценил переговоры между лидерами России и Южной Кореи

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин во время совместного заявления для прессы по итогам встречи на Восточном экономическом форуме. 6 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин во время совместного заявления для прессы по итогам встречи на Восточном экономическом форуме. 6 сентября 2017

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Переговоры лидеров России и Южной Кореи Владимира Путина и Мун Чже Ина воспринимаются в позитивном ключе, взаимопонимания между двумя странами стало больше, в том числе по такому чувствительному вопросу, как северокорейская ядерная проблема, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий.

Во вторник во Владивостоке прошли российско-южнокорейские переговоры, они продолжались чуть более трех часов. Как сообщил Путин журналистам, в ходе консультаций они уделили значительное внимание положению дел на Корейском полуострове, продолжив начатое во время телефонного разговора 4 сентября обсуждение резкого обострения ситуации из-за нового ядерного испытания КНДР. Президент РФ заявил, что подтвердил Мун Чжэ Ину принципиальную позицию Москвы о непризнании ядерного статуса Северной Кореи.

"Конечно, эти переговоры воспринимаются в позитивном ключе. После встречи двух президентов взаимопонимания между Москвой и Сеулом стало больше, в том числе по такому чувствительному досье как северокорейская ядерная проблема", — сказал Слуцкий.

Парламентарий считает важным, что была услышана позиция России о непризнании самопровозглашенного ядерного статуса КНДР. "Но мы считаем военный сценарий разрешения ситуации вокруг КНДР тупиковым", — добавил он.

Слуцкий подчеркнул необходимость политико-дипломатических усилий для того, чтобы вернуть Пхеньян за стол переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. "При этом продолжение давления или ужесточения санкций лишь будет дальше провоцировать Северную Корею. Это очень опасный путь, который в прямом смысле может привести к катастрофе", — заключил политик.

Ситуация вокруг КНДР находится в центре внимания мирового сообщества из-за продолжающихся в этой стране ядерных испытаний. Пхеньян 3 сентября заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Неделю назад эта страна провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В настоящее время в СБ ООН обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против КНДР.