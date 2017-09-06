Собянин заявил, что решения о переезде министерств в "Москва-Сити" пока нет

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Вопрос о переезде нескольких федеральных министерств в комплекс "Москва-Сити" все еще прорабатывается, окончательного решения на этот счет не принято, заявил мэр столицы Сергей Собянин в среду.

"Никаких решений о (переезде министерств) еще не принято. Вопрос прорабатывается", — сказал Собянин в эфире радиостанции Business FM, отвечая на соответствующий вопрос.

По мнению мэра, в идее переместить министерства в "Москва-Сити" есть множество плюсов. "Я поддерживаю такие проекты. Когда министерство находится, например, в Китайгородском проезде, туристическом центре города — это зарешеченные окна, охрана, служебные машины. Если на месте министерства появится общественное здание с кафе и ресторанами, что в этом плохого?" — поделился своим мнением мэр.

Ранее газета "Коммерсант" писала, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать идею переезда Минстроя, Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга в "Москва-Сити" из зданий в центре столицы во второй половине следующего года. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова подтвердила газете, что такой проект есть, по ее словам, детали прорабатываются.

Позже замглавы Минэкономразвития Алексей Груздев сообщил, что планы по переводу министерства экономического развития РФ в комплекс зданий "Москва-Сити" есть. При этом в Минстрое РФ сообщили, что не собираются переезжать в деловой центр "Москва-Сити".