Комиссия СФ по защите суверенитета пока не разрабатывает никаких проектов

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета не разрабатывает никаких законопроектов, заявил РИА Новости в среду глава комиссии, зампредседателя международного комитета СФ Андрей Климов.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о подготовке в комиссии поправок, по которым за "нежелательное поведение", наносящее ущерб

национальной безопасности РФ, гражданам России будет грозить ответственность, вплоть до уголовной, иностранцам выдворением из страны.

"В прессе пишут про какие-то законодательные инициативы, не верьте. Пока что ни одного текста у нас нет", — сказал Климов.

Он подчеркнул, что если у сенаторов появятся какие-то законодательные инициативы, "мы об этом обязательно скажем в предварительном докладе комиссии, который планируем представить в начале октября".

"То есть вся официальная информация пойдет официальным путем, "слухов и сплетен много — не верьте", — подчеркнул парламентарий.

Климов также сообщил, что следующее заседание комиссии по защите госсуверенитета предварительно запланировано на 20 сентября. Он не стал называть тему заседания.

Ранее Климов сообщил журналистам о том, что комиссия будет следить за ходом избирательной кампании в регионах и ходом голосования в сентябре. Сенаторы также планировали обмениваться информацией с Центризбиркомом.