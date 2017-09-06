Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото

Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Генконсульство РФ в Хьюстоне будет стараться помогать решать визовые вопросы гражданам после закрытия российского консульства в Сан-Франциско, сообщил РИА Новости генконсул РФ в Хьюстоне Александр Писарев.

"Нам уже пошли звонки с вопросами, можно ли к нам обращаться. Так что все эти вопросы в ближайшее время придется решать", — сказал он, комментируя ситуацию с закрытием российского генконсульства в Сан-Франциско.

Писарев отметил, что "по визовым вопросам можно" обращаться в российское генконсульство в Хьюстоне. "Будем стараться всем помогать", — добавил дипломат.

Власти США ранее потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.

По заявлению российского МИД, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном назвал захват властями США дипсобственности РФ грубейшим нарушением международно-правовых норм и добавил, что Москва готова в связи с этим обратиться в суд.