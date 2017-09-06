ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Генконсульство РФ в Хьюстоне будет стараться помогать решать визовые вопросы гражданам после закрытия российского консульства в Сан-Франциско, сообщил РИА Новости генконсул РФ в Хьюстоне Александр Писарев.
"Нам уже пошли звонки с вопросами, можно ли к нам обращаться. Так что все эти вопросы в ближайшее время придется решать", — сказал он, комментируя ситуацию с закрытием российского генконсульства в Сан-Франциско.
Писарев отметил, что "по визовым вопросам можно" обращаться в российское генконсульство в Хьюстоне. "Будем стараться всем помогать", — добавил дипломат.
По заявлению российского МИД, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном назвал захват властями США дипсобственности РФ грубейшим нарушением международно-правовых норм и добавил, что Москва готова в связи с этим обратиться в суд.