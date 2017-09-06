Эксперт: QR-коды на выборах необходимо защитить от фальсификаций

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. QR-коды, используемые для передачи результатов голосования, необходимо защитить от фальсификаций, заявил на пресс-конференции по предварительным итогам работы ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" член Клуба политических дебатов Владислав Федоров.

В этом году Центризбирком России начал тестирование системы передачи данных от участковых в территориальные избирательные комиссии при помощи QR-кодов. Однако, по мнению эксперта, эта технология не лишена недостатков.

"Сейчас код открыт для считывания, и любой человек может сканировать его на свой смартфон и получить данные об итогах. Также появляется соблазн скорректировать информацию. Поэтому защиту QR-кодов необходимо усилить. Код должен быть так же хорошо защищен, как цифровая подпись, он должен быть надежен", — сказал Федоров.

Центризбирком рассматривает возможность использования QR-кодов, в которые будут преобразовывать результаты данных с каждого участка, на президентских выборах в России в 2018 году. Такая технология, считают в ЦИКе, поможет минимизировать человеческий фактор при введении данных протоколов в ГАС "Выборы".