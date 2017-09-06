Грызлов: отсутствие амнистии для всех участников конфликта мешает обмену

МИНСК, 6 сен — РИА Новости. Введенный Киевом в действие закон об амнистии нарушает Минские соглашения, так как касается участников только АТО, это является серьёзным препятствием для полного обмена "всех на всех", заявил журналистам полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

"В нарушение Минских соглашений Киев ввел в действие закон об амнистии, который коснётся только участников так называемой АТО. Однако этот закон никак не касается никого из участников конфликта со стороны Донецка и Луганска, то есть является односторонним", — заявил Грызлов.

По его оценке, "отсутствие действующей амнистии для всех участников конфликта на Донбассе является серьёзным препятствием для полного обмена удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех".

Закон "Об амнистии в 2016 году", согласно которому участвующие в военной операции в Донбассе украинские силовики, не совершившие тяжелых преступлений, выйдут на свободу, опубликован в официальной прессе и вступит в силу 7 сентября.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об амнистии в 2016 году". По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, под амнистию попадут около 1,7 тысячи силовиков.