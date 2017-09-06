Грызлов: ДНР и ЛНР поддержали российскую концепцию ввода контингента ООН

МИНСК, 6 сен — РИА Новости. Вопрос о возможном вводе контингента ООН для поддержки миссии ОБСЕ в Донбассе рассматривался в ходе встречи контактной группы в Минске, представители ДНР и ЛНР поддержали российскую концепцию ввода контингента, заявил по окончании заседания полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов.

"Сегодня мы обсуждали вопрос возможного ввода контингента ООН, поддерживающего и обеспечивающего безопасность миссии ОБСЕ на Донбассе. Российская делегация подтвердила свою позицию о том, чтобы этот контингент находился на линии соприкосновения. При этом от линии соприкосновения должны быть предварительно отведены силы сторон и тяжелое вооружение", — сказал Грызлов.

Он отметил, что важным условием развертывания контингента ООН "должно стать продление действия закона об особом статусе Донбасса" и внесение в него поправок, "предусматривающих действие этого закона на постоянной основе и вступление этого закона в действие по "формуле Штайнмайера".

"Представители Донецка и Луганска поддержали такую концепцию ввода контингента ООН", — заявил Грызлов.