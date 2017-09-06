МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел России опубликовало видео, на котором представители американских силовых структур ведут "неизвестные работы" на крыше здания российского генконсульства в Сан-Франциско.
В подписи к ролику отмечается, что американские силовики "хозяйничают без разрешения", "уродуют дорогой паркет" и ведут себя как рейдеры. Кто эти люди, неизвестно, подчеркивают в ведомстве.
По словам губернатора Калифорнии Эдмунда Брауна, суд может помочь разрешить данный конфликт.
31 августа американские власти потребовали от России прекратить дипломатическую деятельности в двух указанных зданиях, а также в отделении торгпредства в Нью-Йорке. Российские дипломаты выполнили это требование ко 2 сентября.