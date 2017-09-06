Ушаков заявил о сближении позиций России и Южной Кореи

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Некоторые совпадающие моменты в позициях РФ и Южной Кореи относительно КНДР прослеживаются, их стало больше после встречи лидеров России и Южной Кореи Владимира Путина и Мун Чже Ина, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в кулуарах ВЭФ.

"Некоторые моменты совпадающие отслеживаются. Мне кажется, что их стало больше — они разговаривали и по телефону, и сегодня", — сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, может ли выработаться общая позиция по КНДР у РФ и Южной Кореи после встречи лидеров.