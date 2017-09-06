Памфилова отметила большой процент досрочно проголосовавших в Барнауле

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Процент досрочного голосования перед единым днём голосования в регионах России в этом году минимален, исключением стал только Барнаул, где на местных выборах досрочно проголосовали почти 3% избирателей, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

В ходе заседания среду она обратила внимание на досрочное голосование в ходе выборов в административных центрах, столицах субъектов РФ; выборы депутатов представительных органов муниципальных образований 10 сентября пройдут в 11 таких городах.

"По большинству в целом вообще досрочка минимальна. По Ярославской области — 0,05%, по Тверской — 0,07%. Но у нас выбивается один регион — Алтайский край, город Барнаул; 14 492 человека проголосовали, то есть 2,81% — к 3% приближается", — сообщила Памфилова.

Она отметила, что если число досрочно проголосовавших превышает 1%, это должно вызывать настороженность и пристальное внимание к этому процессу.

Глава ЦИК уточнила, что сейчас в целом минимизировано применение института досрочного голосования. Традиционно досрочное голосование организуется в ряде регионов для избирателей в отдалённых, труднодоступных местностях, находящихся в плавании на судах, напомнила глава Центризбиркома. На нынешних выборах губернаторов и региональных парламентов досрочного голосования вообще нет, уточнила Памфилова.

Выборы разного уровня пройдут в России в этом году в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов страны. В 16 субъектах в этот день будут выбирать глав регионов, а в шести пройдут выборы депутатов региональных законодательных собраний.