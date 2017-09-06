Эксперт назвал возможные направления сотрудничества России и Южной Кореи

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Россия и Южная Корея должны расширять свои связи, это возможно по трем направлениям, считает президент Корейского института международной экономической политики (KIEP), эксперт клуба "Валдай" Хён Джун Тэк.
Во вторник во Владивостоке на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) прошли российско-южнокорейские переговоры с участием президентов Владимира Путина и Мун Чжэ Ина.
Еще одним вариантом эксперт назвал определение конкретных проектов сотрудничества в области сельского хозяйства, строительства специальных промышленных комплексов, рыболовства, судостроения. Он указал, что в настоящее время ведутся переговоры о судах для рыбной промышленности.
"Российская рыболовная промышленность, особенно на Дальнем Востоке, не столь современна, как необходимо. Корея может помочь в этой области, создавая, например, совместные предприятия. Эта область сотрудничества должна быть тщательно изучена", — считает Тэк.
Третий вариант эксперт видит в создании специального правительственного фонда по поддержке экономического сотрудничества между Москвой и Сеулом, особенно в Дальневосточном регионе.
"Правила соглашения о свободной торговле должны помочь решить эти проблемы посредством регулярного консультативного механизма. Если есть какая-то проблема у корейской компании в России, мы можем использовать этот механизм, то же самое относится к российской компании, которая имеет проблемы с корейскими партнерами", — сказал Тэк.