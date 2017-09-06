В ЦИК поступило около 2,5 тысячи обращений, рассказала Памфилова

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В информационно-справочный центр ЦИК России, работа которого была запущена этим летом, уже поступило около 2,5 тысяч обращений от граждан с жалобами на возможные нарушения или с просьбами разъяснить новации избирательного процесса, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Она напомнила, что в 2016 году была запущена постоянно действующая "горячая линия" ЦИК.

"В нынешнем году мы расширили эти возможности и открыли информационно-справочный центр ЦИК, куда гражданин может обратиться не только с жалобой или обращением, но и за консультацией по некоторым новациям избирательного законодательства. Несмотря на то, что у нас сейчас проходят только региональные и муниципальные выборы, операторы уже приняли порядка 2,5 тысячи обращений разного рода", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Что касается в целом работы с жалобами, она отметила, что за период работы нынешнего состава ЦИК было получено более 12 тысяч обращений граждан и партий. "За этот период, с конца марта 2016 года и по настоящее время всего в ЦИК поступило более 47 тысяч документов, среди них более 12 тысяч – это обращения от граждан и политических партий", — добавила глава ЦИК.

При этом, уточнила Памфилова, анализ жалоб показал, что непосредственно нарушений в ходе прошлогодних выборов в сравнении с предыдущими избирательными кампаниями было на порядок меньше.