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Политика

Президенты России и Южной Кореи в четверг продолжат общение во Владивостоке

Сюжет:
Восточный экономический форум-2017 (213)
12:3006.09.2017
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин во время совместного заявления для прессы по итогам встречи на Восточном экономическом форуме. 6 сентября 2017Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин во время совместного заявления для прессы по итогам встречи на Восточном экономическом форуме. 6 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продолжит в четверг, 7 сентября, общение во Владивостоке со своим южнокорейским коллегой Мун Чже Ином на полях Восточного экономического форума — встретятся на пленарном заседании и в кулуарах, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Стенд Сахалина на выставке Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Путин и президент Южной Кореи осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока"

"Завтра они встретятся на пленарке и в кулуарах", — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, продолжат ли два лидера обмен мнениями о ситуации вокруг КНДР, пресс-секретарь сообщил, что будут обсуждаться "разные темы".

Во вторник во Владивостоке прошли российско-южнокорейские переговоры, они продолжались чуть более трех часов. Как сообщил Путин журналистам, в ходе консультаций они уделили значительное внимание положению дел на Корейском полуострове, продолжив начатое во время телефонного разговора 4 сентября обсуждение резкого обострения ситуации из-за нового ядерного испытания КНДР. Президент РФ заявил, что подтвердил г Мун Чжэ Ину принципиальную позицию Москвы о непризнании ядерного статуса Северной Кореи.

Ситуация вокруг КНДР находится в центре внимания мирового сообщества из-за продолжающихся в этой стране ядерных испытаний. Пхеньян в воскресенье заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Неделю назад эта страна провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В настоящее время в СБ ОООН сейчас обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против КНДР.

По мнению России, решить проблемы КНДР одними санкциями невозможно, нужно проявлять хладнокровие и избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности. Как заявил Владимир Путин, без политико-дипломатического инструментария сложившуюся ситуацию сдвинуть с места невозможно.

Восточный экономический форум. День первый
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВосточный экономический форум учрежден указом Владимира Путина от 19 мая 2015 года. Форум проводится ежегодно во Владивостоке.На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Восточный экономический форум учрежден указом Владимира Путина от 19 мая 2015 года. Форум проводится ежегодно во Владивостоке.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ задачи ВЭФ входит укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российского бизнеса, федеральных, региональных и местных органов власти. На фото: Владимир Путин и Мун Чжэ Ин (слева) во время встречи в рамках III Восточного экономического форума.6 сентября 2017. Президент России Владимир Путин и президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин (слева) во время встречи в рамках III Восточного экономического форума на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В задачи ВЭФ входит укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российского бизнеса, федеральных, региональных и местных органов власти. На фото: Владимир Путин и Мун Чжэ Ин (слева) во время встречи в рамках III Восточного экономического форума.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкТакже форум призван дать экспертную оценку экономического потенциала российского Дальнего Востока и обеспечить повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона.Гости на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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Также форум призван дать экспертную оценку экономического потенциала российского Дальнего Востока и обеспечить повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкРуководителем Организационного комитета ВЭФ является заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
На фото: генеральный директор, председатель правления АО "РВК" Александр Повалко и председатель правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс.Генеральный директор, председатель правления АО РВК Александр Повалко и председатель правления ООО УК РОСНАНО Анатолий Чубайс
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Руководителем Организационного комитета ВЭФ является заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
На фото: генеральный директор, председатель правления АО "РВК" Александр Повалко и председатель правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНа Восточный экономический форум приехали более четырех тысяч гостей. На фото: главный исполнительный директор компании G(irls)20 Хизер Барнабе.Главный исполнительный директор компании G(irls)20 Хизер Барнабе во время конференции Усиление роли женщин для экономического роста и развития, проходящей в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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На Восточный экономический форум приехали более четырех тысяч гостей. На фото: главный исполнительный директор компании G(irls)20 Хизер Барнабе.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМинистр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева и губернатор штата Калифорния Эдмунд Джеральд Браун на пленарной сессии "Образование в Азиатско-Тихоокеанском регионе: новые возможности и вызовы" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева и губернатор штата Калифорния Эдмунд Джеральд Браун на пленарной сессии Образование в Азиатско-Тихоокеанском регионе: новые возможности и вызовы в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева и губернатор штата Калифорния Эдмунд Джеральд Браун на пленарной сессии "Образование в Азиатско-Тихоокеанском регионе: новые возможности и вызовы" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ рамках ВЭФ уже состоялась церемония подписания соглашения о создании Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий. Целевой размер фонда составит 10 миллиардов рублей.Гости на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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В рамках ВЭФ уже состоялась церемония подписания соглашения о создании Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий. Целевой размер фонда составит 10 миллиардов рублей.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов на сессии "Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов на сессии Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов на сессии "Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЗаместитель премьер-министра, министр стратегии и финансов Республики Кореи Ким Дон Юн на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке.Заместитель премьер-министра, министр стратегии и финансов Республики Кореи Ким Дон Юн на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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Заместитель премьер-министра, министр стратегии и финансов Республики Кореи Ким Дон Юн на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке.Заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и глава АО "Управляющая компания Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)" Кирилл Дмитриев на сессии "Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР".Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (справа) и генеральный директор АО Управляющая компания Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на сессии Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и глава АО "Управляющая компания Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)" Кирилл Дмитриев на сессии "Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова (в центре) во время конференции "Здравоохранение для людей. Что будет сделано?", проходящей в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.Министр здравоохранения России Вероника Скворцова (в центре) во время конференции Здравоохранение для людей. Что будет сделано?, проходящей в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова (в центре) во время конференции "Здравоохранение для людей. Что будет сделано?", проходящей в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкДекан факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Сергей Караганов во время панельной сессии "Большое Евразийское партнерство: как расширить пространство совместного развития, ориентированное в будущее".Декан факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов во время панельной сессии Большое Евразийское партнерство: как расширить пространство совместного развития, ориентированное в будущее, проходящей в рамках III Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Декан факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Сергей Караганов во время панельной сессии "Большое Евразийское партнерство: как расширить пространство совместного развития, ориентированное в будущее".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ рамках ВЭФ будет представлен целый пул перспективных российских и зарубежных инвестпроектов, которые могут быть реализованы на практике.Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В рамках ВЭФ будет представлен целый пул перспективных российских и зарубежных инвестпроектов, которые могут быть реализованы на практике.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкТелеведущая, заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова и Проректор по международным отношениям ФГАО УВО "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) Виктория Панова (слева направо) во время конференции "Усиление роли женщин для экономического роста и развития", проходящей в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.Телеведущая, заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова и Проректор по международным отношениям ФГАО УВО Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) Виктория Панова
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Телеведущая, заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова и Проректор по международным отношениям ФГАО УВО "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) Виктория Панова (слева направо) во время конференции "Усиление роли женщин для экономического роста и развития", проходящей в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастники Восточного экономического форума во Владивостоке.Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкГубернатор штата Калифорния Джеральд Эдмунд Браун на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке.Губернатор штата Калифорния Джеральд Эдмунд Браун на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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Губернатор штата Калифорния Джеральд Эдмунд Браун на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (справа) на сессии "Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (справа) на сессии Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (справа) на сессии "Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЗаместитель главного редактора Информационного агентства и радио Sputnik Олег Осипов (второй слева) и руководитель российского представительства компании Alibaba Culture Communication Сянцянь Ци (второй справа) на церемонии подписания соглашения о стратегическом международном сотрудничестве между Информационным агентством и радио Sputnik и Alibaba Culture Communication (входит в Alibaba Group) в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.Заместитель главного редактора Информационного агентства и радио Sputnik Олег Осипов (второй слева) и руководитель российского представительства компании Alibaba Culture Communication Сянцянь Ци
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Заместитель главного редактора Информационного агентства и радио Sputnik Олег Осипов (второй слева) и руководитель российского представительства компании Alibaba Culture Communication Сянцянь Ци (второй справа) на церемонии подписания соглашения о стратегическом международном сотрудничестве между Информационным агентством и радио Sputnik и Alibaba Culture Communication (входит в Alibaba Group) в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПредседатель правления, генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов, глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов и председатель организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) Казуо Фурукава (слева направо) во время церемонии подписания соглашения между японской организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий, публичным акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро" и Республикой Саха (Якутия) в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.Председатель правления, генеральный директор ПАО РусГидро Николай Шульгинов, глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов и председатель организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) Казуо Фурукава
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Председатель правления, генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов, глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов и председатель организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) Казуо Фурукава (слева направо) во время церемонии подписания соглашения между японской организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий, публичным акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро" и Республикой Саха (Якутия) в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
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