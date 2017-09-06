Президенты России и Южной Кореи в четверг продолжат общение во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продолжит в четверг, 7 сентября, общение во Владивостоке со своим южнокорейским коллегой Мун Чже Ином на полях Восточного экономического форума — встретятся на пленарном заседании и в кулуарах, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Завтра они встретятся на пленарке и в кулуарах", — сказал Песков.
Отвечая на вопрос, продолжат ли два лидера обмен мнениями о ситуации вокруг КНДР, пресс-секретарь сообщил, что будут обсуждаться "разные темы".
Во вторник во Владивостоке прошли российско-южнокорейские переговоры, они продолжались чуть более трех часов. Как сообщил Путин журналистам, в ходе консультаций они уделили значительное внимание положению дел на Корейском полуострове, продолжив начатое во время телефонного разговора 4 сентября обсуждение резкого обострения ситуации из-за нового ядерного испытания КНДР. Президент РФ заявил, что подтвердил г Мун Чжэ Ину принципиальную позицию Москвы о непризнании ядерного статуса Северной Кореи.
Ситуация вокруг КНДР находится в центре внимания мирового сообщества из-за продолжающихся в этой стране ядерных испытаний. Пхеньян в воскресенье заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Неделю назад эта страна провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В настоящее время в СБ ОООН сейчас обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против КНДР.
По мнению России, решить проблемы КНДР одними санкциями невозможно, нужно проявлять хладнокровие и избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности. Как заявил Владимир Путин, без политико-дипломатического инструментария сложившуюся ситуацию сдвинуть с места невозможно.
В задачи ВЭФ входит укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российского бизнеса, федеральных, региональных и местных органов власти. На фото: Владимир Путин и Мун Чжэ Ин (слева) во время встречи в рамках III Восточного экономического форума.
Руководителем Организационного комитета ВЭФ является заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. На фото: генеральный директор, председатель правления АО "РВК" Александр Повалко и председатель правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс.
Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева и губернатор штата Калифорния Эдмунд Джеральд Браун на пленарной сессии "Образование в Азиатско-Тихоокеанском регионе: новые возможности и вызовы" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов на сессии "Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и глава АО "Управляющая компания Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)" Кирилл Дмитриев на сессии "Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР".
Декан факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Сергей Караганов во время панельной сессии "Большое Евразийское партнерство: как расширить пространство совместного развития, ориентированное в будущее".
Телеведущая, заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова и Проректор по международным отношениям ФГАО УВО "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) Виктория Панова (слева направо) во время конференции "Усиление роли женщин для экономического роста и развития", проходящей в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (справа) на сессии "Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Заместитель главного редактора Информационного агентства и радио Sputnik Олег Осипов (второй слева) и руководитель российского представительства компании Alibaba Culture Communication Сянцянь Ци (второй справа) на церемонии подписания соглашения о стратегическом международном сотрудничестве между Информационным агентством и радио Sputnik и Alibaba Culture Communication (входит в Alibaba Group) в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Председатель правления, генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов, глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов и председатель организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) Казуо Фурукава (слева направо) во время церемонии подписания соглашения между японской организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий, публичным акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро" и Республикой Саха (Якутия) в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
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