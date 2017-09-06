Президенты России и Южной Кореи в четверг продолжат общение во Владивостоке

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин во время совместного заявления для прессы по итогам встречи на Восточном экономическом форуме. 6 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин во время совместного заявления для прессы по итогам встречи на Восточном экономическом форуме. 6 сентября 2017

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продолжит в четверг, 7 сентября, общение во Владивостоке со своим южнокорейским коллегой Мун Чже Ином на полях Восточного экономического форума — встретятся на пленарном заседании и в кулуарах, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Завтра они встретятся на пленарке и в кулуарах", — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, продолжат ли два лидера обмен мнениями о ситуации вокруг КНДР, пресс-секретарь сообщил, что будут обсуждаться "разные темы".

Во вторник во Владивостоке прошли российско-южнокорейские переговоры, они продолжались чуть более трех часов. Как сообщил Путин журналистам, в ходе консультаций они уделили значительное внимание положению дел на Корейском полуострове, продолжив начатое во время телефонного разговора 4 сентября обсуждение резкого обострения ситуации из-за нового ядерного испытания КНДР. Президент РФ заявил, что подтвердил г Мун Чжэ Ину принципиальную позицию Москвы о непризнании ядерного статуса Северной Кореи.

Ситуация вокруг КНДР находится в центре внимания мирового сообщества из-за продолжающихся в этой стране ядерных испытаний. Пхеньян в воскресенье заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Неделю назад эта страна провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В настоящее время в СБ ОООН сейчас обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против КНДР.

По мнению России, решить проблемы КНДР одними санкциями невозможно, нужно проявлять хладнокровие и избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности. Как заявил Владимир Путин, без политико-дипломатического инструментария сложившуюся ситуацию сдвинуть с места невозможно.