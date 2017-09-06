Губернатор Калифорнии о закрытии генконсульства России: нужно найти выход

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Губернатор Калифорнии Эдмунд Браун рассказал, как закрытие генконсульства России в Сан-Франциско скажется на американцах, и назвал причину приезда во Владивосток на ВЭФ.

Жителям Калифорнии получить российские визы теперь будет сложнее, заявил он.

"Но нам нужно найти какой-то выход из этого", — сказал Браун.

При этом он подчеркнул, что "не собирается сдаваться в вопросе посещения русскими Калифорнии или посещения американцами России".

Он сказал, что главной причиной его приезда во Владивосток стало это желание улучшить отношения между Россией и США.

С чего все началось

В четверг США потребовали от России в двухдневный срок закрыть генконсульство в Сан-Франциско и два торговых представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В Белом доме заявили, что действуют "в духе паритета", поскольку ранее в США работало четыре российских консульства, в то время как в России — только три американских.

В администрации президента уточнили, что о высылке дипломатов речи не идет: Россия вправе перераспределить сотрудников, которые работают на закрываемых объектах.

Американский сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон предложил усилить давление на российских дипломатов.

В пятницу к закрывающемуся генконсульству в Сан-Франциско вызвали пожарных из-за дыма. Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что в здании проводились мероприятия по консервации. Она также сообщила, что спецслужбы США намерены провести обыск в генконсульстве и в квартирах сотрудников диппредставительства.

Ранее Москва ответила на закрытие дипобъектов в США и высылку дипломатов, предписав Вашингтону сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их таким образом в равное соответствие с числом российского персонала в США.

Реакция в России и за рубежом

Решение закрыть российское генконсульство больно ударит по интересам россиян и американцев, заявил генконсул РФ в Сан-Франциско Сергей Петров.

Россия спокойно подумает, как можно ответить на последние действия США, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Он также выразил сожаление, что "спираль недружественных конфронтационных действий, она раскручивается".

Ушаков назвал закрытие консульств рейдерским захватом и напомнил, что указанные объекты были ограждены дипломатической неприкосновенностью.

Москва будет жестко отвечать на недружественные выпады со стороны Вашингтона, хотя и не хочет ссориться и все еще готова с ними конструктивно взаимодействовать, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он добавил, что Россия не ищет ссоры с США.

По мнению Лаврова, инициаторами нагнетания дипломатической войны с Россией были те же люди, которые не дают Дональду Трампу выполнить свои предвыборные обещания.

Посол России Анатолий Антонов прибыл в США примерно через час после того, как Вашингтон объявил о новых ограничениях. Он сразу заявил, что Москва будет действовать "профессионально и спокойно".

Закрытие консульства в США указывает на то, что начинается новый этап "холодной войны", считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его мнению, американская политика сегодня направлена на конфронтацию.

С ним согласен и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал требование Вашингтона закрыть консульство "архинесправедливым". По его словам, США объявили горячую фазу дипломатической войны.

Закрытие загранучреждение — это серьезнее, чем высылка дипломатов или даже незаконная "ампутация" дипсобственности, подчеркнул парламентарий. По его мнению, России не стоит идти на симметричный ответ.

Американские власти "делают все возможное и невозможное", чтобы испортить отношения России и США, считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он назвал закрытие российского консульства "хамством".

По мнению главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, нужно продолжать добиваться абсолютной симметричности и предлагать отзывать из России сотрудников американской дипмиссии.

Поведение Вашингтона в отношении российских дипломатов девиантное в политическом смысле, считает замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, у Москвы есть много вариантов для ответных мер, но главное при этом — не уподобляться подходам США.

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что в случае включения российских объектов на территории США в список дипломатических они становятся неприкосновенными, согласно одобренной Вашингтоном конвенции.

По его словам, неважно, что Россия делает с объектами. Как только США соглашаются включить их в список дипломатических постов, они становятся неприкосновенными, добавил он.