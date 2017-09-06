Путин рассказал, как прошли переговоры с президентом Республики Кореи

6 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин (слева) во время встречи в рамках III Восточного экономического форума на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский

6 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин (слева) во время встречи в рамках III Восточного экономического форума на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. РФ и Южная Корея повели конструктивные и содержательные переговоры на полях ВЭФ, на которых обсудили актуальные международные проблемы, заявил президент России Владимир Путин.

"Разговор был содержательным и конструктивным. Детально обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, актуальные региональные и международные проблемы", — рассказала Путин журналистам по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Российский лидер отметил, что с корейской республикой традиционно поддерживаются тесные и взаимовыгодные экономические связи. Он отметил, что в первой половине 2017 года двусторонний товарооборот вырос почти на 50% и составил 10 миллиардов долларов.