Кадыров заявил, что его заявления о Мьянме переврали

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что его высказывание о происходящем в Мьянме намеренно исказили. Об этом политик написал в своем канале в Telegram.

"В Интернете было достаточно суждений на тему того, что я якобы сказал, что готов оспорить позицию руководства страны в отношении произвола, творимого в Мьянме над мусульманами, если она будет расходиться с моей. Как говорится — глухой не услышит, так сам придумает", — написал Кадыров, заявив, что его слова исковеркали и стали строить по этому поводу "очередную теорию заговора".

Глава Чечни вновь подчеркнул, что поддерживает российского президента. Он также заявил, что власти страны прикладывают "колоссальные усилия, чтобы помочь угнетенным разных уголках мира".

"В мире нет государства, которое более заинтересовано в защите прав и интересов людей вне зависимости от вероисповедания, национальности, гражданства и места проживания, чем Россия", — написал Кадыров.

Ранее заявление Кадырова о ситуации в Мьянме некоторые СМИ интерпретировали как его готовность оспорить позицию Москвы. При этом глава Чечни подчеркнул, что пресса неверно представила его слова, и поблагодарил Путина за осуждения насилия в Мьянме. Сам глава государства отметил, что не увидел "фронды" в словах Рамзана Кадырова.

Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.