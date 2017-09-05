МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Посольство США в Москве возобновило приём документов на американскую визу с 1 сентября, желающие могут оставить заявление онлайн в любое время, заявила РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Мария Олсон.

"Ограниченное оказание услуг по выдаче неиммиграционных виз было возобновлено в Москве с 1 сентября. Подать заявление на визу можно онлайн в любое время", — пояснила представитель дипмиссии.

На сайте госдепартамента сказано, что среднее время ожидания собеседования в посольстве при подаче документов в Москве на так называемую Visitor Visa (виза категории B1 — бизнес, категории B2 — туризм) составляет 85 дней.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции. В свою очередь Вашингтон с 23 августа приостановил процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.