Грызлов: миротворцы ООН в Донбассе могут помочь в разрешении конфликта

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Размещение миротворцев ООН в Донбассе возможно при доброй воле Киева, оно может способствовать полному прекращению вооруженной фазы конфликта, заявил полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов.

"Размещение миротворцев вдоль линии соприкосновения вполне возможно при доброй воле Киева и оно может способствовать полному прекращению вооруженной фазы конфликта. Однако безопасность миротворцев также должна быть обеспечена разведением сил сторон и полным отводом тяжелого вооружения. Пока же мы наблюдаем противодействие со стороны Киева разведения сил и средств на различных участках, например, в районе станицы Луганская", — заявил он журналистам.

При этом Грызлов отмечает, что присутствие миссии ООН в Донбассе не снимет с повестки дня вопросы политического урегулирования конфликта, в том числе по статусу региона.

"Отмечу также, что само по себе присутствие миссии ООН не снимает с повестки дня вопросов политического урегулирования конфликта. Вопросы особого статуса Донбасса, амнистии и выборов должны быть последовательно решены в соответствии с минскими соглашениями", — сказал он.

Кроме того, Грызлов считает, что для возможного ввода миротворцев ООН в Донбассе уже создан ряд условий. "На определенных территориях проведены работы по разминированию, на отдельных участках соблюдается режим отвода тяжелого вооружения", — заявил он.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

В Киеве не согласны с таким форматом миротворческой миссии. Там считают, что она должна работать по всему Донбассу вплоть до границы с РФ, функции должны быть более широкими. Прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев также вести не намерен. Вместе с тем, согласно заявлению МИД Украины, Киев готов прорабатывать вопросы введения миротворцев в Донбасс, представительству Украины в Нью-Йорке поручено провести консультации с делегациями в Совете безопасности ООН.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев не признает ДНР и ЛНР, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.