Президент Грузии уверен, что диалог с Россией наладится

КРЫНИЦА-ЗДРУЙ (Польша), 5 сен – РИА Новости. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили надеется, что Россия и Грузия придут к рациональному политическому диалогу. Об этом он заявил во вторник, выступая на экономическом форуме в польской Крынице-Здруй.

Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ в августе 2008 года в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако коалиция "Грузинская мечта", пришедшая к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвала одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ. Эта же политическая сила одержала победу на парламентских выборах в 2016 году.

"Нужен рациональный политический диалог с Россией, чтобы дискутировать о том, как мы можем дать нашим гражданам лучшие условия жизни. Надеюсь, это станет возможным. Сейчас это не так, но мы к этому придем", — сказал Маргвелашвили.

При этом он уверен, что членство Грузии в ЕС, к которому она стремится, может быть выгодно для России.

"Если мы не будем вести рациональную дискуссию, если продолжим строить отношения на подозрениях и мифах, то будет очень сложно. Но если посмотрим на отношения России и Грузии рассудительно, то станет ясно, что членство Грузии в ЕС выгодно для России, так как тогда она будет более стабильна, появятся новые возможности экономического сотрудничества", — считает грузинский президент.

Главными внешнеполитическими приоритетами грузинских властей является членство в НАТО и Евросоюзе. Грузия подписала в 2014 году Соглашение об ассоциации с ЕС, а в конце марта текущего года получила безвизовый режим со странами Шенгенской зоны.