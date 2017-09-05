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Политика

Трамп, Собчак и Ким Чен Ын: что важного сказал Путин на пресс-конференции

18:1605.09.2017
(обновлено: 18:17 05.09.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на полях саммита лидеров БРИКС. 5 сентября 2017Президент РФ Владимир Путин на полях саммита лидеров БРИКС. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Может ли женщина стать президентом России; что способно заставить КНДР прекратить ракетно-ядерные испытания; как ответит Москва на захват ее дипсобственности в США — все эти и другие вопросы прозвучали в ходе состоявшейся утром (по московскому времени) пресс-конференции, которую Владимир Путин дал российским журналистам. Она прошла по завершению девятого саммита БРИКС в Китае.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Путин назвал БРИКС перспективным объединением

Отвечая на первый вопрос об итогах саммита и перспективах объединения, президент напомнил, что Россия 12 лет назад выступила инициатором создания БРИКС, в который вначале вошли КНР, Индия и РФ, а впоследствии к ним присоединились Бразилия и ЮАР. Сегодня интерес к вступлению в объединение выражают Иран, Индонезия, Турция, Египет и другие страны, большинство из которых входит в "группу одиннадцати" быстро развивающихся государств.

"Это очень перспективное объединение, без всяких сомнений, которое не по каким-то идеологическим принципам собирается, а в силу наличия целого ряда совпадающих интересов. И прежде всего связано это со структурой экономики и с нашим общим стремлением придать мировой экономике, так скажем, более справедливый и благородный характер", — сказал Владимир Путин.

Он рассказал о том, как начал функционировать новый Банк развития, финансирующий в том числе ряд российских проектов, о том, как работает пул резервных валют и как действует Деловой совет БРИКС. Прошедший саммит он оценил как удачный, с чем и поздравил "китайских друзей".

© РИА НовостиПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров БРИКС. 5 сентября 2017
© РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров БРИКС. 5 сентября 2017

Почему в КНДР предпочтут есть траву, но иметь атомную бомбу

"Самым простым" назвал Владимир Путин вопрос о его позиции в отношении проблемы КНДР и путях ее решения. Причиной упорства северокорейского руководства он назвал отрицательный опыт политики США и Запада в отношении авторитарных режимов, которые соглашались пойти на сотрудничество с мировым сообществом.

Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Санкционный тупик Трампа: почему Вашингтону не справиться с КНДР

Путин напомнил о судьбе Ирака и Саддама Хусейна, который в свое время отказался от производства оружия массового уничтожения, но это его не спасло. И сам Хусейн, и вся его семья, включая внука, были убиты, а страна разрушена. В Северной Корее это очень хорошо помнят и потому сохраняют уверенность в том, что наличие собственного ядерного потенциала является более надежной гарантией безопасности.

Осуждая поведение Северной Кореи и ее лидера Ким Чен Ына, в Кремле не могут не понимать этого.

"А использование санкций любого рода в данном случае уже является бесполезным и неэффективным. Да они, как я вчера сказал одному из своих коллег, траву будут есть, но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности", — подчеркнул российский президент.

Использование против КНДР противоракетных систем он также назвал "бессмысленным", поскольку эта страна обладает не только ракетами с ядерными боеголовками, но и дальнобойной артиллерией, системами залпового огня с дальностью поражения до 60 километров. Нагнетание военной истерии вокруг Корейского полуострова — "абсолютно тупиковый путь", способный привести к глобальной планетарной катастрофе, убежден Владимир Путин.

Обеспечить безопасность, по его словам, может лишь восстановление международного права. А путь к этому лежит через диалог между всеми заинтересованными сторонами. В итоге у всех участников этого процесса, в том числе у Северной Кореи, не должно остаться никаких опасений, связанных с угрозой их уничтожения.

© AP Photo / Eugene HoshikoТрансляция новостей о ядерном испытании в КНДР. 3 сентября 2017
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Трансляция новостей о ядерном испытании в КНДР. 3 сентября 2017

Кто в Вашингтоне путает Австрию с Австралией

Тем не менее Вашингтон настаивает на ужесточении санкций в отношении Пхеньяна и добивается, чтобы Москва поддержала эту позицию. И это притом что недавно в США был принят новый закон о санкциях, где Россия фигурирует в одном списке с КНДР и Ираном. Путин назвал такую ситуацию "нелепой".

"Но это делают люди, которые путают Австрию с Австралией, а потом идут к своему президенту и говорят: "Теперь давайте, уговорите Россию, чтобы они с нами ужесточали санкции", — заметил российский президент.

Президент РФ В. Путин на саммите лидеров БРИКС.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Путин о США: трудно вести диалог с теми, кто путает Австрию с Австралией

Однако дело даже не в том, что Россию поставили в один ряд с КНДР, а в том, что сам по себе санкционный режим сегодня совершенно неэффективен. Как бы ни пыталось мировое сообщество воздействовать на северокорейский режим, совершенно очевидно, что свой курс он менять не намерен, а страдания миллионов людей могут быть многократно увеличены.

При этом президент особо подчеркнул, что о российских экономических интересах речь никак не идет по той простой причине, что их просто нет. Весь товарооборот с Пхеньяном — это 40 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов в квартал, что составляет микроскопическую долю российских нефтяных поставок на мировой рынок. "Не делают погоду" и 30 тысяч северокорейских рабочих, занятых на предприятиях Дальнего Востока.

"Это делалось в хамской манере"

О тех, кто в Вашингтоне "путает Австрию с Австралией", Владимир Путин упомянул и отвечая на вопрос о том, какой будет реакция Москвы на сокращение российских дипломатических учреждений в Соединенных Штатах. Он пояснил, что уменьшение числа американских дипломатов, работающих в России, было произведено в соответствии с договоренностью, согласно которой количество сотрудников дипмиссий в обеих странах должно быть паритетным.

"В России работало 1300, по-моему, дипломатов из Соединенных Штатов, у нас — 455. Мы привели это в соответствие — по 455", — сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров БРИКС. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин напомнил, что Россия может сократить дипмиссию США еще на 155 человек

Но даже такое сокращение числа американских дипломатов еще не привело к паритету, поскольку из 455 российских дипломатов в США 155 аккредитованы не при государственном департаменте Соединенных Штатов, а при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Поэтому у России формально сохраняется право отказать в аккредитации еще 155 дипломатам из США. Однако пока Москва не пойдет на этот шаг, наблюдая за тем, как будут развиваться события дальше, сообщил президент.

Сокращение числа российских дипучреждений в США — право американской стороны, однако то, что делалось это в откровенно хамской манере, не украшает партнеров в лице Соединенных Штатов, заметил он.

© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкЗдание российского торгового представительства в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Здание российского торгового представительства в Вашингтоне

"Трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией. С этим ничего уже не поделаешь, таков уровень, видимо, политической культуры определенной части американского истеблишмента. Американская нация, американский народ, Америка — это действительно великая страна и великий народ, если они переносят такое количество людей с таким низким уровнем политической культуры", — сказал Владимир Путин.

Он сообщил, что дал поручение российскому МИД обратиться в суд по поводу нарушения имущественных прав России при отъеме у нее зданий и сооружений, принадлежащих дипкорпусу. "Посмотрим, как работает хваленая американская судебная система", — заметил он.

"Трамп — не невеста"

Журналистов интересовало, учитывает ли глава государства в выстраивании отношений с США возможность вынесения импичмента президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Владимир Путин счел такой вопрос некорректным, как и вообще любое обсуждение российскими политиками возможного развития внутриполитической ситуации в Америке — это дело самих США.

"Что касается разочарования или не разочарования — ваш вопрос звучит очень наивно. Он же не невеста мне, я ему тоже не невеста, не жених, мы занимаемся государственной деятельностью, у каждой страны есть свои интересы. Трамп в своей деятельности руководствуется национальными интересами своей страны, я — своей", — сказал Путин.

Он выразил убеждение, что российскому и американскому руководству удастся находить компромиссы при решении двусторонних и международных проблем в интересах как народов обеих стран, так и народов других государств.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров БРИКС. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров БРИКС. 5 сентября 2017

Россия не против миротворцев ООН на юго-востоке Украины

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров БРИКС. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин не увидел "фронды" в словах Кадырова о ситуации в Мьянме
Глава российского государства считает вполне уместным привлечение миротворческого контингента ООН к разрешению конфликта на юго-востоке Украины — но лишь в целях обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Кроме того, он считает необходимым соблюдение еще ряда условий.

Силы безопасности ООН, по убеждению Путина, должны находиться исключительно на линии разграничения и ни на каких других территориях. А само их введение в зону конфликта возможно лишь после разведения сторон и отвода тяжелой техники. Кроме того, такое решение не может быть принято без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик — ДНР и ЛНР.

"Считаю, если все это сделать, то точно пойдет, на мой взгляд, на пользу решения проблемы на юго-востоке Украины. Будем считать, что это поручение Министерству иностранных дел внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности", — заявил Владимир Путин.

По его мнению, Россия никак не может повлиять на суверенное решение США поставлять властям Украины летальное оружие. К тому же, это никак не изменит ситуацию, кроме того что увеличится число жертв, и это само по себе прискорбно.

"С началом предвыборной кампании все перестают работать"

Разумеется, журналисты не упустили случая спросить Владимира Путина, не пришло ли время объявить о его участии или неучастии в президентской кампании будущего года.

Президент Московского международного кинофестиваля, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Если будет необходимо, следствие проверит и Михалкова, заявил Путин

"У нас, как только предвыборную кампанию объявляют, сразу все перестают работать. Это я знаю не понаслышке, потому что сразу начинают думать о том, что будет после выборов, кто где будет работать и так далее", — ответил он, уточнив, что все претенденты на пост главы государства заявят о своем участии в кампании "в предусмотренное законом время".

Отдельно его спросили о возможной кандидатуре Ксении Собчак. Путин ответил, что лучшего кандидата определяет не он, а народ, и Собчак в данном случае не является исключением.

"Безусловно, я с большим уважением всегда относился и отношусь до сих пор к ее отцу, считаю, что он — выдающийся деятель современной российской истории, без всякого преувеличения говорю это, без всякой иронии. И он очень порядочный человек, который сыграл в моей судьбе большую роль. Но когда речь идет о том, чтобы баллотироваться в президенты, то такие вещи личного характера не могут играть никакой существенной роли. Это будет зависеть от того, какую программу она предложит, если действительно будет баллотироваться, как она выстроит свою президентскую кампанию. От этого будет зависеть успех либо неудача в этом предприятии", — сказал президент.

Он заявил, что о намерении Ксении Собчак баллотироваться на выборах слышит впервые.

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