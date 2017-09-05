Песков опроверг сообщения о выдвинутых Путиным требованиях к Литве

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров БРИКС. 5 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров БРИКС. 5 сентября 2017

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что якобы Владимир Путин в 2010 году выставил ей некий список требований, который должна выполнить Литва.

"Нет. Это неправда", — сказал Песков РИА Новости.

Ранее прибалтийское информационное агентство Delfi разместило интервью с президентом Литвы. Грибаускайте заявила, что при первой встрече с Путиным еще в 2010 году получила от него "список требований, которые должна выполнять Литва: не строить атомную станцию, сотрудничать с ними и т.д".

При этом в подводке к интервью написано, что требования Грибаускайте выставлял в 2010 году президент РФ Владимир Путин. На тот момент Путин занимал пост председателя правительства.