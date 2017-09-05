"Никакой фронды". Путин прокомментировал слова Кадырова о событиях в Мьянме

Люди из народности рохинджа проходят рисовые поля после перехода бангладешской границы. Архивное фото

Люди из народности рохинджа проходят рисовые поля после перехода бангладешской границы. Архивное фото

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Никакой фронды в словах руководителя Чечни Рамзана Кадырова о событиях в Мьянме нет, заявил президент Владимир Путин.

"Что касается мнений граждан России по поводу внешней политики российского государства, то каждый человек имеет право иметь собственное мнение. Это вне зависимости от его должностного положения. Что касается руководителей регионов, это тоже в полном объеме их касается", — сказал российский президент.

"Все в порядке" — подчеркнул он.

Что сказал Кадыров

Ранее Кадыров заявил, что мировое сообщество должно отреагировать на события в Мьянме, где идет конфликт между мусульманами-рохинджа и местными властями.

"Реакция политиков и мировых лидеров на события в Мьянме свидетельствует о полной безнравственности современного мироустройства…", — сказал он, добавив, что ООН лишь ограничивается заявлениями о своей "озабоченности".

Слова Кадырова о ситуации в Мьянме ряд СМИ расценили как готовность оспорить позицию Москвы. Глава Чечни подчеркнул, что пресса неверно его интепретировала, и поблагодарил Путина за осуждения насилия в Мьянме.

"А те, кто интерпретирует мои слова и насмехается над убийством невинных людей, находятся в глубокой моральной яме… Я считаю своим долгом защитить тех, кто нуждается в помощи. Выступить против несправедливости", — написал он.

Как прошел митинг в Грозном

В понедельник в Грозном прошел митинг в поддержку мусульман-рохинджа. На эту акцию вышли более миллиона человек. Кадыров призвал остановить кровопролитие в Мьянме и наказать виновных. Он также призвал Путина "употребить весь авторитет в мире", чтобы остановить геноцид мусульман.

При этом Кадыров сравнил методы военных и монахов в Мьянме с действиями надзирателей в фашистских лагерях смерти.

"Власти этой страны лишили права на жизнь более одного миллиона рохинья. Их жалкие жилища горят в огне. Беззащитных людей разрывают на части, сжигают на кострах, топят в воде. Детей бьют об землю, бросают в огонь", — заявил он.

По его словам, целый народ стоит на краю гибели, трагедия длится много лет, "но никто не вводит против этой страны экономические и политические санкции".

История конфликта

В Мьянме военные проводят операцию по очистке штата Ракхайн от исламских боевиков из проживающей там народности рохинджа (рохинья), которые совершили атаки на полицейских и армейские посты.

Представителей рохинджа, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве.

Конфликт между рохинджа и коренным населением штата Ракхайн, исповедующим буддизм, длится десятки лет.