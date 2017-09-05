Путин ответил на вопрос о возможных женщинах-кандидатах на пост президента

СЯМЭНЬ, 5 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему неизвестно про сообщения в СМИ о возможных женщинах-кандидатах на пост президента РФ, но баллотироваться может каждый, если соблюдены установленные законом требования.
"Каждый человек, в соответствии с действующим законом, имеет, если он выдерживает требования закона, имеет право выставить свою кандидатуру. В рамках, повторяю, действующего закона", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС.
Как отметил российский лидер, ему неизвестно о сообщениях, касающихся возможных женщин-кандидатов. Путин также не стал оценивать, кто лучше справился бы с этой ролью, например, журналист Ксения Собчак, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина или председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.
Путин отметил, что с уважением относится к отцу Ксении Анатолию Собчаку, без преувеличения считает его выдающимся деятелем современной российской истории, порядочным человеком. "Человек, который сыграл в моей судьбе большую роль. Но когда речь идет, чтобы баллотироваться в президенты, такие вещи личного характера не могут сыграть никакой существенной роли", — сказал российский лидер.
По его словам, успех кандидата, будь то, к примеру Собчак, зависит от того, какую программу она предложит, если действительно будет баллотироваться, как она выстроит свою кампанию. "О том, что она собирается баллотироваться, я слышу в первый раз. Уверен, что могут быть и другие кандидаты", — сказал он.
"Это не я должен определять, кто лучше для российского народа в качестве главы государства. В конечном итоге это определяется на выборах", — отметил Путин.
Президент России Владимир Путин 3 сентября прибыл в китайский город Сямэнь, где принял участие в работе девятого саммита БРИКС, а также провел ряд двусторонних встреч.
В воскресенье глава российского государства провел переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином.
Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили ход реализации двусторонних договоренностей, которые были достигнуты во время июльского визита китайского лидера в Москву.
Председатель КНР рассказал Владимиру Путину о том, что в университете города Самэнь есть памятник Михаилу Лермонтову, он установлен напротив памятника Конфуцию.
После окончания рабочей встречи Си Цзиньпин пригласил президента России на концерт китайского театра.
Выступление артистов театра проходило под аккомпанемент рояля.
Главы двух стран с артистами китайского народного театра.
В воскресенье лидеры России и Китая побывали и на выставке народных промыслов, где главам двух стран рассказали об экспонатах, представляющих разные провинции Китая, и их особенностях.
Путин и Си Цзиньпин обратили особое внимание на некоторые артефакты, в частности, на каменное панно, на которое методом особой точечной резьбы нанесена картина.
Президент России и председатель КНР Си Цзиньпин осматривают экспонаты выставки культурного наследия Китая в Сямэне.
Президент России с интересом осмотрел образцы тончайшей резьбы по дереву и небольшие скульптуры, в том числе изображающие драконов.
В понедельник утром Владимир Путин принял участие во встрече лидеров БРИКС. Главы пяти стран обсудили ситуацию в мировой экономике, глобальное экономическое управление, международные и региональные конфликты, а также вопросы национальной безопасности.
Владимир Путин в рамках встречи призвал активизировать работу по получению международного кредитного рейтинга Новым банком развития БРИКС, что позволит банку выпускать ценные бумаги на рынки государств "пятерки".
В понедельник также состоялось заседание лидеров стран БРИКС в расширенном составе в формате "1+20". Стороны обсудили вопросы практического взаимодействия стран, а также развитие механизмов сотрудничества БРИКС.
Главы Бразилии, России, Китая, ЮАР и Индии Мишел Темер, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Джейкоб Зума и Нарендра Моди приняли участие в открытии выставки Фестиваля культуры стран БРИКС. Фестиваль задуман китайской стороной как культурное продолжение саммита.
На полях саммита лидеров БРИКС президент России Владимир Путин встретился со своим южно-африканским коллегой Джейкобом Зумой. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Кроме того, президент ЮАР пригласил Владимира Путина посетить страну.
Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума с супругой Глорией Бонгекиле Зума, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань во время совместного фотографирования.
На полях саммита лидеров БРИКС в понедельник Владимир Путин встретился с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Главы двух стран обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом и вопросы урегулирования региональных конфликтов.
Президент России на полях саммита БРИКС встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Главы двух стран осудили вопросы двусторонней повестки.