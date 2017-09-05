Путин ответил на вопрос о возможных женщинах-кандидатах на пост президента

СЯМЭНЬ, 5 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему неизвестно про сообщения в СМИ о возможных женщинах-кандидатах на пост президента РФ, но баллотироваться может каждый, если соблюдены установленные законом требования.

"Каждый человек, в соответствии с действующим законом, имеет, если он выдерживает требования закона, имеет право выставить свою кандидатуру. В рамках, повторяю, действующего закона", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС.

Как отметил российский лидер, ему неизвестно о сообщениях, касающихся возможных женщин-кандидатов. Путин также не стал оценивать, кто лучше справился бы с этой ролью, например, журналист Ксения Собчак, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина или председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.

Путин отметил, что с уважением относится к отцу Ксении Анатолию Собчаку, без преувеличения считает его выдающимся деятелем современной российской истории, порядочным человеком. "Человек, который сыграл в моей судьбе большую роль. Но когда речь идет, чтобы баллотироваться в президенты, такие вещи личного характера не могут сыграть никакой существенной роли", — сказал российский лидер.

По его словам, успех кандидата, будь то, к примеру Собчак, зависит от того, какую программу она предложит, если действительно будет баллотироваться, как она выстроит свою кампанию. "О том, что она собирается баллотироваться, я слышу в первый раз. Уверен, что могут быть и другие кандидаты", — сказал он.

"Это не я должен определять, кто лучше для российского народа в качестве главы государства. В конечном итоге это определяется на выборах", — отметил Путин.