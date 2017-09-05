Путин допустил сокращение дипмиссии США еще на 155 человек

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето на полях саммита лидеров БРИКС. 5 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето на полях саммита лидеров БРИКС. 5 сентября 2017

СЯМЭНЬ (Китай), 5 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что Москва оставляет за собой право сократить количество сотрудников дипмиссии США еще на 155 человек.

"Строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155. Так что мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве, но мы пока не будем этого делать, посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС.

По его словам, в число работающих в США дипломатов были включены и сотрудники российского постпредства при ООН — 155 человек.

"Строго говоря, они не являются дипломатами, аккредитованными при Госдепартаменте США, а являются дипломатами, работающими в международной организации", — пояснил глава государства.

Путин также напомнил, что США взяли на себя обязательство обеспечить работу ООН, когда боролись за то, чтобы штаб-квартира международной организации располагалась в Нью-Йорке.

Американские власти ранее потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября. Свое решение Вашингтон мотивировал сокращением дипмиссии США в России. В Москве действия США назвали недружественным шагом.