Путин допустил сокращение дипмиссии США еще на 155 человек

СЯМЭНЬ (Китай), 5 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что Москва оставляет за собой право сократить количество сотрудников дипмиссии США еще на 155 человек.
По его словам, в число работающих в США дипломатов были включены и сотрудники российского постпредства при ООН — 155 человек.
"Строго говоря, они не являются дипломатами, аккредитованными при Госдепартаменте США, а являются дипломатами, работающими в международной организации", — пояснил глава государства.
Американские власти ранее потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября. Свое решение Вашингтон мотивировал сокращением дипмиссии США в России. В Москве действия США назвали недружественным шагом.