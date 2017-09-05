Россия обратится в суд из-за ситуации с дипсобственностью в США

ПУТИН: РФ ОБРАТИТСЯ В СУД В СВЯЗИ С ЛИШЕНИЕМ ЕЕ ПРАВА РАСПОРЯЖАТЬСЯ СВОИМ ИМУЩЕСТВОМ В США, ПОСМОТРИМ, КАК РАБОТАЕТ ИХ ХВАЛЕНАЯ СУДЕБНАЯ СИСТЕМА

РИА НОВОСТИ