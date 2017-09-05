Железняк подтвердил, что пригласил на встречу с ЕР черногорскую оппозицию

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Депутат от "Единой России", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк подтвердил РИА Новости, что пригласил в Россию на встречу с руководством его партии лидеров оппозиционного "Демократического фронта" Черногории Андрии Мандича и Милана Кнежевича.

В прошлую пятницу "Демократический фронт" сообщил, что его лидеры Мандич и Кнежевич, обвиняемые в подготовке путча на прошедших парламентских выборах, попросят суд пустить их в Россию на встречу с руководством "Единой России".

"Несмотря на политическое и криминальное давление на лидеров черногорской патриотической оппозиции со стороны правящей черногорской группировки и западных спецслужб, мы продолжаем вести с ответственными политическими силами Черногории открытый и последовательный диалог, направленный на снятие искусственного противопоставления Черногории с Россией и Сербией, преодоление русофобии и сербофобии, которые в последние годы активно культивирует черногорские власти", — сказал Железняк РИА Новости, подтвердив приглашение лидеров "Демократического фронта" посетить Москву для проведения межпартийных консультаций.

Парламентарий отметил, что российские представители с негодованием наблюдают, как черногорский режим цинично и противозаконно вовлекает спецпредставителей США в качестве стороны внутриполитического конфликта в стране и пытается использовать НАТО в качестве инструмента для грубого, а возможно и силового подавления оппозиционных сил.

"Этот подход имеет крайне опасные и непредсказуемые последствия. Чтобы не допустить развитие подобного сценария, необходимо формирование взвешенного подхода ключевых международных и внутриполитических сил к кризису черногорской государственности и преодолению раскола в черногорском обществе",- подчеркнул депутат.

Высший суд в Подгорице в конце июля отложил на 6 сентября заседание по делу о подготовке госпереворота на прошедших 16 октября парламентских выборах по требованию защиты обвиняемых. Обвинение выдвинуто в отношении 14 человек. На официальном сайте Высшего суда первым обвиняемым указан гражданин России Эдуард Шишмаков. Помимо граждан РФ Шишмакова (фигурирующего также под фамилией Широков) и Владимира Попова, обвинение в попытке госпереворота выдвинуто в отношении девяти граждан Сербии во главе с бывшим командиром сербской жандармерии Братиславом "Бато" Дикичем, а также в отношении трех граждан Черногории: двух парламентариев оппозиционного "Демократического фронта" Мандича и Кнежевича и водителя Мандича — Михайло Чадженовича.