Специальная встреча делегаций КНДР и Южной Кореи на ВЭФ не предусмотрена

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Организаторы Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке не планировали организовывать каких-то специальных встреч между делегацией Северной и Южной Кореи в рамках мероприятия, сообщил журналистам вице-премьер РФ, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

"Мы занимаемся форумом и рады всем гостям. Никаких специальных встреч мы, конечно, не организовываем. Это может быть инициатива участников форума", — сказал Трутнев, отвечая на вопрос, возможна ли встреча делегаций Северной и Южной Кореи на ВЭФ.

"Мы подведем сегодня итоги мандата, и я вам расскажу", — сказал он, отвечая на вопрос, какой уровень участия делегации из КНДР в ВЭФ.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а в числе гостей форума будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума.