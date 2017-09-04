МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Готовность Совета Федерации способствовать встрече делегаций КНДР и Южной Кореи на полях ассамблеи Межпарламентского союза, которая пройдёт в октябре в Петербурге, нужно горячо поддержать, заявил глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата российского парламента готова способствовать встрече делегаций КНДР и Южной Кореи на полях ассамблеи Межпарламентского союза. Она сообщила, что "по нашей информации, обе делегации уже высказали намерение участвовать в форуме".

"Инициативу СФ по проведению межкорейских переговоров между делегациями Пхеньяна и Сеула на площадке предстоявшей 137 ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге нужно горячо поддержать. Она абсолютно правильная и своевременная. Депутаты Госдумы готовы присоединиться и оказать максимальное содействие для организации такой встречи в рамках межпарламентской группы", — заявил Слуцкий РИА Новости.

"Сейчас нельзя упускать малейшей возможности для поиска путей урегулирования ситуации на Корейском полуострове для того, чтобы не допустить ее перехода к военному противостоянию. И работу здесь необходимо вести на всех направлениях, в том числе в плоскости парламентской дипломатии", — добавил он.

Очередная, 137-я ассамблея Межпарламентского союза пройдет с 14 по 18 октября в Санкт-Петербурге. Россия впервые принимает ассамблею МПС. Решение о проведении форума было принято осенью прошлого года в Женеве.