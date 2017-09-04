Песков: странам-соседям КНДР нужно быть мудрыми

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Внерегиональным странам в ситуации с КНДР легко произносить слово "война", тогда как государствам-соседям необходимо быть мудрее и избрать сбалансированный подход к проблеме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном контексте внерегиональным странам произносить слово "война" очень легко, но тем странам, которые живут в одном регионе с КНДР и в одном регионе с Корейским полуостровом, приходится быть гораздо мудрее и сбалансированней в подходах к этой очень серьезной проблеме, которая вызывает нашу общую обеспокоенность",- сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что план по "двойному замораживанию" – предложение прекратить совместные учения союзников США в обмен на приостановку ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна – оскорбителен, а лидер Северной Кореи напрашивается на войну, и на вопрос о следующих возможных действиях РФ.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.