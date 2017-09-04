В Кремле пока не ознакомились с заявлениями Кадырова по Мьянме

РИА НОВОСТИ. В КРЕМЛЕ ПОКА НЕ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ЗАЯВЛЕНИЯМИ КАДЫРОВА ПО МЬЯНМЕ, НО МУСУЛЬМАНЕ ВО ВСЕМ МИРЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО РЕАГИРУЮТ НА СИТУАЦИЮ В ЭТОЙ СТРАНЕ – ПЕСКОВ