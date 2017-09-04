МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Российская экологическая партия "Зеленые" планирует на съезде в ноябре выдвинуть кандидата от партии на президентские выборы, им может стать женщина — заместитель председателя партии, депутат государственного собрания (Курултая) Башкирии Руфина Шагапова, сообщил РИА Новости в понедельник председатель партии Анатолий Панфилов в понедельник.

Выборы президента России пройдут в 2018 году. Ранее "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента и близких к ней экспертов утверждали, что соперником Владимира Путина на выборах может стать женщина. Один из собеседников издания заявил, что якобы рассматриваются пять-семь кандидатур.

"Съезд будем проводить, когда объявят выборы президента. Конечно, у нас есть кандидатура, есть и парень молодой, такой активный, и есть женщина — она депутат. Да, будем выдвигать своего кандидата обязательно. Съезд по выдвижению пройдет, как объявят выборы в ноябре, буквально через 5-10 дней. Скорее всего, это будет женщина", — сказал Панфилов.

Он отметил, что в партии склоняются к тому, что в президентской гонке "безусловно, должна участвовать женщина".

"Она мой заместитель Руфина Шагатова, она депутат Курултая, она зампредседателя Комитета по экологии. Она входит в двадцатку ведущих политиков Башкортостана. Россия многонациональное государство, должны быть представители национальных республик, я считаю, что она достаточно перспективна, у нее двое детей, муж, она занимается проблемами экологии и социальной политики", — рассказал Панфилов.