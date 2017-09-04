МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Любые будущие договоренности по совместной хозяйственной деятельности РФ и Японии на Курильских островах не должны противоречить российскому законодательству, которое в полном объеме распространяется на этот регион, заявил в интервью японской газете "Токио симбун" замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.
Кроме того, он подчеркнул, что Россия будет последовательно добиваться от Японии признания итогов Второй мировой войны. "Относительно проблемы мирного договора наша позиция хорошо известна и остается неизменной. Будем последовательно добиваться признания японской стороной итогов Второй мировой войны", — сказал Моргулов.
Таким образом дипломат ответил на вопрос о том, намерена ли Москва настаивать на своей принципиальной позиции по вопросу принадлежности Курильских островов в ходе консультаций по правовой основе совместной экономической деятельности Японии и РФ.
По словам Моргулова, в Москве убеждены, что "наращивание экономического взаимодействия, опыт успешно реализованных совместных проектов могли бы в наибольшей степени способствовать укреплению доверия, атмосферы дружбы и добрососедства между нашими странами, стать шагом на пути к заключению мирного договора".
25.3%Положительно, если это закроет вопрос о принадлежности островов
40.8%Поддерживаю, если подобный шаг поможет развитию Курил
33.9%Не вижу в этом смысла
Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.