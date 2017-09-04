Моргулов: РФ будет добиваться от Токио признания итогов Второй мировой

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Любые будущие договоренности по совместной хозяйственной деятельности РФ и Японии на Курильских островах не должны противоречить российскому законодательству, которое в полном объеме распространяется на этот регион, заявил в интервью японской газете "Токио симбун" замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

"Реальность такова, что на этих островах в полном объеме действует российское законодательство. Любые будущие договоренности по СХД не должны ему противоречить, — сказал Моргулов.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия будет последовательно добиваться от Японии признания итогов Второй мировой войны. "Относительно проблемы мирного договора наша позиция хорошо известна и остается неизменной. Будем последовательно добиваться признания японской стороной итогов Второй мировой войны", — сказал Моргулов.

Таким образом дипломат ответил на вопрос о том, намерена ли Москва настаивать на своей принципиальной позиции по вопросу принадлежности Курильских островов в ходе консультаций по правовой основе совместной экономической деятельности Японии и РФ.

По словам Моргулова, в Москве убеждены, что "наращивание экономического взаимодействия, опыт успешно реализованных совместных проектов могли бы в наибольшей степени способствовать укреплению доверия, атмосферы дружбы и добрососедства между нашими странами, стать шагом на пути к заключению мирного договора".

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Токио считает, что совместная экономическая деятельность на южных Курилах станет шагом вперед для заключения мирного договора между двумя странами — одной из главных проблем в российско-японских отношениях. Япония связывает заключение мирного договора с решением территориальной проблемы — страна претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.