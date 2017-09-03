Нарушение норм права: Кремль прокомментировал обыски в дипучреждениях в США

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Обыски в российских дипучреждениях в США противоречат нормам международного права и ведут к дальнейшему ухудшению отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь, наверное, можно выразить глубочайшее сожаление в связи с тем, что налицо акт попрания международного права. Идет подрыв международного права, предпринимаются действия, которые очевидно противоречат конвенции о дипломатических сношениях", — сказал он.

Пресс-секретарь также отметил, что президент осведомлен о случившемся и попросил "дождаться точки зрения главы государства".

Искали взрывчатку

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1" рассказала, с какой целью спецслужбы США проникли в генконсульство в Сан-Франциско и торгпредство в Вашингтоне.

По ее словам, перед началом "инспекции" дипломатам сообщили, что агенты будут искать в зданиях взрывчатые вещества. "Вы не поверите, они искали взрывчатку. Ну, вы же знаете да, русских дипломатов, которые возят ее в кейсах элегантных. Взрывчатка — это наше все", — иронически отметила Захарова.

Она также выразила мнение, что проникновение в дипучреждения осуществлено в интересах определенных политических сил. "Есть политический заказ, за которым стоят такие колоссальные деньги, которые оправдывают все. (Эти деньги заплатил) тот, кто претендовал и проиграл и кто не может принять эту победу и честно один раз выйти к людям и сказать: "Мы вас дурили, мы проиграли, извините нас", — считает дипломат.

Последствия для дипотношений

По мнению Захаровой, обыски в генконсульстве и торгпредстве крайне негативно скажутся на взаимодействии двух стран.

Отвечая на вопрос, к чему идут российско-американские отношения, представитель МИД сказала, что "с той стороны (со стороны США — ред.) они просто заблокированы".

"Я думаю, что с той стороны они не идут, они просто заблокированы. И эта консервация всех этих помещений, ведь это только на первый взгляд консервация генконсульства, торговых представительств. Эта консервация как раз тех самых двухсторонних контактов, которые столько лет нарабатывали",- сказала дипломат.

Рейдерский захват

В субботу в российском торгпредстве в Вашингтоне и генеральном консульстве в Сан-Франциско прошли обыски. Глава торгового представительства Александр Стадник сравнил действия американских властей с рейдерским захватом.

"Если в двух словах, мы являемся свидетелями такого яркого примера вандализма в отношении международных норм, рейдерского захвата российской собственности. Таких непрошеных гостей мы, конечно, не ждали", — сказал он.

"В духе паритета"

В пятницу власти США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Официальный представитель Белого Дома Хизер Науэрт заявила, что США действуют "в духе паритета", поскольку ранее в Штатах работало четыре российских консульства, в то время как в России — только три американских. При этом закрытие торгпредств она никак не объяснила.

Науэрт отметила, что на этот раз речь не идет о высылке российских дипломатов или аресте дипсобственности. "США решили позволить российскому правительству удержать некоторые из своих зданий, чтобы предотвратить порочный круг в наших отношениях", — пояснила она.

Ответные меры

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва примет меры в связи с действиями американской стороны. "Мы будем жестко отвечать на те вещи, которые наносят нам ущерб абсолютно на ровном месте и которые продиктованы только желанием испортить наши отношения с Соединенными Штатами", — сказал дипломат на встрече со студентами МГИМО.

В субботу представитель российского внешнеполитического ведомства вручил ноту протеста советнику-посланнику посольства США в Москве из-за недружественных акций Вашингтона.