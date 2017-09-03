Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 24 августа 2017. Архивное фото

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 24 августа 2017. Архивное фото

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер" на канале "Россия 1" поделилась деталями об обысках в зданиях российских дипмиссий в США.

"Знаете, кстати говоря, что искали, как нам сказали, до обысков? Вы не поверите: они искали взрывчатку", — заявила она.

Кроме того, российских дипломатов напрямую призвали продать США свою дипломатическую собственность.

"Адская клоунада"

Ранее Захарова уже прокомментировала в Facebook сложившуюся ситуацию. Обыски она назвала "адской клоунадой, тупой, незаконной, бессмысленной". Она задалась вопросом, зачем это понадобилось США: спровоцировать агрессию Москвы? Если так, продолжила дипломат, то им это не удалось.

"Может быть, хотели унизить? Наверняка. Не сомневаюсь. Но я так же не сомневаюсь в том, что униженными сейчас чувствуют себя именно те американские "силовики", кто шарит по чужим углам, заглядывает в бельевые шкафы и натужно улыбается, пряча лица от объективов камер и телефонов", — отметила она, описав произошедшее как операцию "Дуря в мустыне".

"Под таким названием войдёт в историю операция ФБР по обыску российских загранпредставительств в США", — добавила Захарова.

В более раннем посте она отметила, что фото- и видеосвидетельства этого "торжества демократии" будут появляться в официальных аккаунтах МИД России. Она также назвала фейком появившиеся в СМИ данные о том, что сотрудники Генконсульства России в Сан-Франциско попросили у США политического убежища.

Обыски

Ранее США потребовали от России до 2 сентября закрыть три диппредставительства в США: генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Обыски проходили в первых двух. В Вашингтоне и Сан-Франциско они начались днем и продолжались несколько часов.

Издание Fox News сообщило об их причинах, сославшись на неназванного чиновника госдепартамента. По его словам, эти "проверки" проводились для того, чтобы обеспечить "безопасность и защиту этих объектов и чтобы убедиться, что российское правительство освободило помещение".

Заявление о том, что американские власти угрожали взломать входную дверь и что помещения "зачищают" сотрудники ФБР, госдепартамент опроверг.

Между тем, по данным очевидцев, в Вашингтоне к зданию торгового представительства действительно приезжал мастер по взлому замков из компании Liberty Lock&Security. По данным источников в дипмиссии, его вызвали, чтобы вскрыть замок на задних воротах.

В Сан-Франциско последние машины с номерами правительства США разъехались около 20:00 по местному времени, в Вашингтоне сотрудники американских ведомств стали разъезжаться около 17:00.