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Политика

Требуют продать: Захарова рассказала о позиции США по дипсобственности РФ

Сюжет:
Закрытие российского генконсульства в Сан-Франциско (74)
17:3603.09.2017
(обновлено: 18:01 03.09.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 24 августа 2017. Архивное фотоОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 24 августа 2017. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер" на канале "Россия 1" поделилась деталями об обысках в зданиях российских дипмиссий в США.

Консульство России в Сан-Франциско. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Злодорев
Соседи генконсульства России в Сан-Франциско сожалеют о его закрытии

"Знаете, кстати говоря, что искали, как нам сказали, до обысков? Вы не поверите: они искали взрывчатку", — заявила она.

Кроме того, российских дипломатов напрямую призвали продать США свою дипломатическую собственность.

"Адская клоунада"

Ранее Захарова уже прокомментировала в Facebook сложившуюся ситуацию. Обыски она назвала "адской клоунадой, тупой, незаконной, бессмысленной". Она задалась вопросом, зачем это понадобилось США: спровоцировать агрессию Москвы? Если так, продолжила дипломат, то им это не удалось.

"Может быть, хотели унизить? Наверняка. Не сомневаюсь. Но я так же не сомневаюсь в том, что униженными сейчас чувствуют себя именно те американские "силовики", кто шарит по чужим углам, заглядывает в бельевые шкафы и натужно улыбается, пряча лица от объективов камер и телефонов", — отметила она, описав произошедшее как операцию "Дуря в мустыне".

"Под таким названием войдёт в историю операция ФБР по обыску российских загранпредставительств в США", — добавила Захарова.
В более раннем посте она отметила, что фото- и видеосвидетельства этого "торжества демократии" будут появляться в официальных аккаунтах МИД России. Она также назвала фейком появившиеся в СМИ данные о том, что сотрудники Генконсульства России в Сан-Франциско попросили у США политического убежища.

Обыски

Ранее США потребовали от России до 2 сентября закрыть три диппредставительства в США: генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Обыски проходили в первых двух. В Вашингтоне и Сан-Франциско они начались днем и продолжались несколько часов.

Консульство России в Сан-Франциско. 3 сентября 2017
© РИА Новости / Дмитрий Злодорев
Российский флаг продолжает развеваться над консульством в Сан-Франциско

Издание Fox News сообщило об их причинах, сославшись на неназванного чиновника госдепартамента. По его словам, эти "проверки" проводились для того, чтобы обеспечить "безопасность и защиту этих объектов и чтобы убедиться, что российское правительство освободило помещение".

Заявление о том, что американские власти угрожали взломать входную дверь и что помещения "зачищают" сотрудники ФБР, госдепартамент опроверг.
Между тем, по данным очевидцев, в Вашингтоне к зданию торгового представительства действительно приезжал мастер по взлому замков из компании Liberty Lock&Security. По данным источников в дипмиссии, его вызвали, чтобы вскрыть замок на задних воротах.

В Сан-Франциско последние машины с номерами правительства США разъехались около 20:00 по местному времени, в Вашингтоне сотрудники американских ведомств стали разъезжаться около 17:00.

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© 2017 Associated Press
"Загадочный"дым и отъезд сотрудников: закрытие консульства РФ в Сан-Франциско
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