Обыски в российских дипучреждениях в США (27)

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова перед началом брифинга в Москве. 31 августа 2017. Архивное фото

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова перед началом брифинга в Москве. 31 августа 2017. Архивное фото

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. При обысках в российских диппредставительствах американцы искали взрывчатку, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире канала "Россия 1".

"Знаете, кстати говоря, что искали, как нам сказали, до обысков? Вы не поверите: они искали взрывчатку", — заявила она.

Также она отметила, что американские власти рассчитывают, что Россия продаст им свою дипломатическую собственность.

Ранее Захарова назвала обыски в российских диппредставительств в США "тупой, незаконной и бессмысленной адской клоунадой". Они прошли в субботу днем и вечером в зданиях генконсульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне. Ранее американские власти потребовали от Москвы закрыть три своих диппредставительства в США и в кратчайшие сроки освободить здания.