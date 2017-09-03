Сотрудник полиции стоит в оцеплении у здания российского торгового представительства в Вашингтоне

Сотрудник полиции стоит в оцеплении у здания российского торгового представительства в Вашингтоне

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Власти США хотят, чтобы Москва продала им дипломатическую собственность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".

По ее словам, об этом российским дипломатам "сказали напрямую". Захарова отметила, что эти здания – это "не однокомнатные квартиры на задворках". Они находятся в самых респектабельных местах, в центре Вашингтона и Сан-Франциско и "там было так интересно проводить мероприятия".

Дипломат также сообщила, что при обыске в российских диппредставительствах американцы искали взрывчатку.

Относительно ответных мер на действия США, Захарова сказала это вопрос не ее компетенции и "не сегодняшнего дня".

Закрытие дипредставительств

В конце августа американские власти потребовали закрыть российское консульство в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом предложение Москвы сократить численность работников дипмиссии США в России.

Речь о высылке россиян или об аресте зданий не идет, но дипломатическая деятельность в них будет запрещена. Россия по-прежнему остается их собственником, а США гарантируют защиту этой собственности.

В Москве эти действия назвали недружественным шагом и пообещали жестко ответить на подобные выпады.