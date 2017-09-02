США срывают злость на россиянах, усложняя выдачу виз, заявил депутат

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости/Прайм. Власти США срывают злость на простых россиянах, усложняя процесс выдачи виз гражданам России, заявил РИА Новости депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, председатель подкомитета по туризму Сергей Кривоносов.

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Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции. В свою очередь Вашингтон с 23 августа приостановил процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

"В других городах России собеседования в консульствах США приостановлены до особого уведомления. Считаю несправедливым отыгрываться, срывать злость на простых гражданах. Получить визу станет еще сложнее, многим придется отменить или перенести поездку в США", — сказал он.

Кроме того Кривоносов констатировал, что 2 сентября США закроют генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.

"Закрытие консульств это более глобальное решение, нежели высылка дипломатов из страны. Это достаточно серьезный ответ. Все это сказывается не только на дипломатических отношениях, но и на жизни российских и американских граждан. Пока сложно сказать, как подобные санкции скажутся на въездном и выездном туризме. Я думаю, что российская сторона будет выступать за нормализацию двусторонней политической атмосферы, не стоит поддаваться провокациям и уничтожать дипломатические отношения", — прокомментировал ситуацию депутат.

По данным Ростуризма, в 2016 году число поездок американцев в Россию выросло на 2% и достигло 238,6 тысячи. В первом квартале 2017 года в США выехали 46,2 тысячи российских туристов, что на 12% превысило показатель аналогичного периода 2016 года.

Согласно исследованиям, предоставленным помощником депутата, российские путешественники готовы будут отказаться от поездок в США в случае ужесточения правил въезда в страну. Речь идет, в частности, о возможном требовании предоставить пароли от аккаунтов в социальных сетях для получения визы.